Final de infarto: San Martín resucitó en el final, se lo empató a Lanús y sueña con salvarse

San Martín empató 1 a 1 ante Lanús en el estadio Hilario Sánchez y mantiene viva la ilusión de quedarse en Primera . Cuando parecía que el Granate se llevaba todo y dejaba al Verdinegro al borde del abismo, apareció Tomás Lecanda a los 44 minutos del segundo tiempo para desatar la locura en Concepción y darle una vida más al equipo de Leandro Romagnoli .

El partido había comenzado cuesta arriba desde temprano: a los cinco minutos, Rodrigo Castillo aprovechó una distracción defensiva y puso en ventaja a Lanús. El equipo sanjuanino sintió el golpe y le costó acomodarse, aunque tuvo varias pelotas paradas para igualar antes del descanso. El primer tiempo terminó con un Verdinegro que empujaba sin claridad, pero con la gente que no dejaba de alentar.

En el complemento, el "Pipi" movió el banco con ingresos ofensivos: Cavallaro, Salle, Iacobellis y Barrera fueron al frente, y el equipo lo sintió. El local llenó el área de centros y fue por todo hasta el final. Y cuando la esperanza parecía apagarse, llegó el premio: tras un córner, Lecanda apareció entre todos y marcó el 1-1 que vale oro.

El cierre fue puro desahogo. San Martín lo buscó, lo sufrió y terminó rescatando un punto clave. Con este empate, iguala a Godoy Cruz en la tabla y sigue dependiendo de otros resultados: ahora deberá esperar lo que pase con el Tomba y Sarmiento para saber cómo llega a la última fecha, donde enfrentará a Aldosivi en lo que será una verdadera final por la permanencia.