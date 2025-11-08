Racing se quedó con la victoria ante Defensa y Justicia y se acerca a los playoffs del Torneo Clausura

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, sin público debido a la sanción que la Aprevide le impuso a Racing por el recibimiento ante Flamengo de Brasil, el colombiano Duvan Vergara marcó el único gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo. De esta manera la “Academia” se acerca a los playoffs del Torneo Clausura. El encuentro fue en el marco de la decimoquinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell's Old Boys de Rosario en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la "Academia" alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela, y esperar otros resultados.

En el inicio del partido, Racing fue quien dominó los hilos con un Luciano Vietto activo y generando peligro con llegadas que no logró transformar en gol. La "Academia" fue superior a un Defensa y Justicia que intentaba salir por abajo desde el fondo y apostando a un juego ofensivo a la espalda del defensor Agustín García Basso.

A los 40 minutos, tras un tiro de esquina a favor de Defensa y Justicia desde la izquierda, el arquero Facundo Cambeses interceptó el centro y metió un gran pelotazo largo que dejó mano a mano al delantero colombiano Duvan Vergara solo con el arquero Enrique Bologna, al cual eludió y terminó marcando el gol.

Con poca claridad y sin mucho juego, el "Halcón" de Florencio Varela fue superior a la "Academia" en el complemento y asedió el arco defendido por Facundo Cambeses pero sin mucho efecto. En tanto, Racing apostó a recuperar la pelota en su campo y salir de contragolpe ante un equipo endeble en la faceta defensiva.

Fuente: Cadena3