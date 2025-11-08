domingo 9 de noviembre 2025

Color

Video: el espectacular recibimiento del hincha al plantel verdinegro

Con un clima de fiesta y esperanza, los hinchas de San Martín coparon el Hilario Sánchez para alentar al equipo en el duelo clave ante Lanús. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-08 at 22.07.14

El Hilario Sánchez se vistió de fiesta en medio de un partido decisivo ante Lanús. Los hinchas de San Martín de San Juan realizaron un recibimiento espectacular al plantel profesional, con bengalas, banderas y cánticos que retumbaron en toda Concepción.

El Verdinegro disputa un encuentro clave por la fecha 15 del Torneo Clausura, donde intentará sumar tres puntos fundamentales en su lucha por mantener la categoría en el fútbol grande de la Argentina.

Bajo el lema “Juega San Martín, jugamos todos”, el club capitalizó el fervor de su gente con una iniciativa especial: los socios con la cuota al día pudieron adquirir una entrada adicional por $200, desde la app oficial, para llevar un acompañante al estadio. La promoción busca llenar las tribunas del Hilario y hacer sentir el peso de la localía en una verdadera “final” de campeonato.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Desde la tribuna, así fue el tremendo recibimiento al plantel verdinegro El Verdinegro juega el último partido de local en el Hilario Sánchez y así lo recibieron los hinchas. Seguí el minuto a minuto del partido en @tiempodesanjuan #SanMartin #Lanus #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

