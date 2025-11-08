La violencia en el deporte suma un nuevo capítulo en San Juan, tras la situación que se dio en el partido de básquet del Torneo Clausura entre Sporting Club Estrella y Ausonia. Al final del encuentro, lo que debió haber sido una celebración más terminó en una batalla campal.

Declaraciones La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

El partido se jugó el viernes por la noche, y Ausonia se quedó con la victoria 70 a 60, igualando 1 a 1 la serie. Al finalizar, durante el saludo de los equipos, según aseguró el entrenador de Estrella, Franco Díaz, algunos jugadores del equipo rival comenzaron a provocar. La reacción e intervención del entrenador Díaz elevó la tensión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987315997338976287&partner=&hide_thread=false Un partido de básquet sanjuanino terminó en una batalla campal

El encuentro de básquet entre Sporting Club Estrella y Ausonia no terminó como todos esperaban. La violencia no demoró en hacerse presente y todo el episodio fue filmado. pic.twitter.com/Q0mCGbgWTO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 9, 2025

La situación se desbordó cuando personas que estaban en las tribunas comenzaron a meterse a la cancha y se sumaron a los empujones y agravios que fueron escalando hasta convertirse en una verdadera pelea.

Desde Ausonia, repudiaron la violencia recurrente en los partidos locales y calificaron la agresión como obra de "inadaptados de la tribuna de Estrella", quienes incluso atacaron a una chica presente en el estadio. El representante visitante solicitó sanciones ejemplares y manifestó su preocupación por el impacto negativo de estos hechos en los jóvenes que asistieron al encuentro.

Las autoridades de la Federación Sanjuanina de Básquet y el Tribunal de Disciplina ya analizan los informes para determinar las medidas a tomar con respecto a este incidente.