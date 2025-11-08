domingo 9 de noviembre 2025

Lamentable

Un partido de básquet sanjuanino terminó en una batalla campal

El encuentro de básquet entre Sporting Club Estrella y Ausonia no terminó como todos esperaban. La violencia no demoró en hacerse presente y todo el episodio fue filmado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La violencia en el deporte suma un nuevo capítulo en San Juan, tras la situación que se dio en el partido de básquet del Torneo Clausura entre Sporting Club Estrella y Ausonia. Al final del encuentro, lo que debió haber sido una celebración más terminó en una batalla campal.

El partido se jugó el viernes por la noche, y Ausonia se quedó con la victoria 70 a 60, igualando 1 a 1 la serie. Al finalizar, durante el saludo de los equipos, según aseguró el entrenador de Estrella, Franco Díaz, algunos jugadores del equipo rival comenzaron a provocar. La reacción e intervención del entrenador Díaz elevó la tensión.

La situación se desbordó cuando personas que estaban en las tribunas comenzaron a meterse a la cancha y se sumaron a los empujones y agravios que fueron escalando hasta convertirse en una verdadera pelea.

Desde Ausonia, repudiaron la violencia recurrente en los partidos locales y calificaron la agresión como obra de "inadaptados de la tribuna de Estrella", quienes incluso atacaron a una chica presente en el estadio. El representante visitante solicitó sanciones ejemplares y manifestó su preocupación por el impacto negativo de estos hechos en los jóvenes que asistieron al encuentro.

Las autoridades de la Federación Sanjuanina de Básquet y el Tribunal de Disciplina ya analizan los informes para determinar las medidas a tomar con respecto a este incidente.

