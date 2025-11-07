sábado 8 de noviembre 2025

En Tucumán

UPCN sumó su segundo triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina

El gremial se anotó un nuevo triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina frente a Tucumán de Gimnasia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-07 at 23.21.45

UPCN San Juan Vóley sumó un nuevo triunfo en el inicio de la Liga de Vóleibol Argentina al vencer por 3-1 a Tucumán de Gimnasia, por la segunda fecha del Tour 1 que se disputa en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Los Cóndores se impusieron con parciales de 25-20, 25-23, 20-25 y 25-19, en un encuentro intenso y parejo, en el que el equipo sanjuanino mantuvo el control en los momentos clave de cada set y se recuperó tras perder el tercer parcial.

El máximo anotador del partido fue el receptor punta alemán Leon Meier, con 24 puntos; seguido por el opuesto sanjuanino Gerónimo Elgueta, con 15 tantos.

Con este resultado, UPCN consiguió su segundo triunfo seguido en el certamen (venía de superar a River Plate) y suma puntaje ideal en el inicio del campeonato.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 23.25.20 (1)

El próximo compromiso será este domingo 9 de noviembre, a las 18 frente a Waiwen Vóley, en el cierre del Tour 1 de la LVA (va por Fox Sports y transmisión en YouTube). SINTESIS UPCN San Juan Vóley : Juan Manuel Riganti, Ronald Jiménez; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez, Federico Franetovich.

Tucumán de Gimnasia : Cristian Corvalán, Agustín Lapera; Aluhé Isso, Agustín Cáceres, Maximiliamo Geyslis, Santiago Aulisi; Lautaro Piotti (l). Entrenador: Marcelo Díaz. Ingresos: Juan Alamino.Parciales: 25-20, 25-23, 20-25 y 25-19.Estadio: Polideportivo Monteros (Tucumán)

