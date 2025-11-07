UPCN sumó su segundo triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina

UPCN San Juan Vóley sumó un nuevo triunfo en el inicio de la Liga de Vóleibol Argentina al vencer por 3-1 a Tucumán de Gimnasia, por la segunda fecha del Tour 1 que se disputa en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

Los Cóndores se impusieron con parciales de 25-20, 25-23, 20-25 y 25-19, en un encuentro intenso y parejo, en el que el equipo sanjuanino mantuvo el control en los momentos clave de cada set y se recuperó tras perder el tercer parcial.

El máximo anotador del partido fue el receptor punta alemán Leon Meier, con 24 puntos; seguido por el opuesto sanjuanino Gerónimo Elgueta, con 15 tantos.

Con este resultado, UPCN consiguió su segundo triunfo seguido en el certamen (venía de superar a River Plate) y suma puntaje ideal en el inicio del campeonato.

El próximo compromiso será este domingo 9 de noviembre, a las 18 frente a Waiwen Vóley, en el cierre del Tour 1 de la LVA (va por Fox Sports y transmisión en YouTube). SINTESIS UPCN San Juan Vóley : Juan Manuel Riganti, Ronald Jiménez; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez, Federico Franetovich.

Tucumán de Gimnasia : Cristian Corvalán, Agustín Lapera; Aluhé Isso, Agustín Cáceres, Maximiliamo Geyslis, Santiago Aulisi; Lautaro Piotti (l). Entrenador: Marcelo Díaz. Ingresos: Juan Alamino.Parciales: 25-20, 25-23, 20-25 y 25-19.Estadio: Polideportivo Monteros (Tucumán)