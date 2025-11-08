Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto

No fue el mejor arranque de fin de semana para Franco Colapinto , quien se despistó después de ocho vueltas tras morder un charco de agua, impactó contra los muros de contención y debió abandonar tempranamente la carrera sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1 . Su monoplaza quedó visiblemente averiado, fue retirado del circuito por una grúa y en Alpine se encendieron las alarmas porque en pocas horas se viene la clasificación.

Los mecánicos de la escudería francesa, que viene de confirmar la continuidad del piloto argentino para 2026, deberán trabajar a contrarreloj para intentar poner en condiciones el auto que sufrió daños en la suspensión delantera izquierda, producto del triple choque (también estuvieron involucrados Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, quien pudo volver a boxes).

No habrá demasiado tiempo para las tareas de reparación, ya que a partir de las 15 se llevará a cabo la qualy en Interlagos que definirá la posición para la carrera. Por el momento, no está descartada la presencia de Colapinto, pero tampoco nadie de Alpine confirmó que volverá a manejar este sábado.

Captura de pantalla 2025-11-08 124002

“Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Hay bastantes daños... Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Varios se fueron ahí. Fue raro el grip de una vuelta a otra”, expresó el argentino y cruzó los dedos por su monoplaza A526.

La situación se dio luego de que el joven piloto de McLaren mordiera el piano en una de las primeras curvas. Poco antes, Lando Norris, su compañero de equipo, había pasado por esa zona y se acumuló agua sobre ese sector por el spray de las llantas, algo que Kimi Antonelli advirtió por radio. Lo cierto es que Piastri no pudo evitar el sector y perdió el control de su auto.

Si bien algunos pilotos lograron esquivarlo, fue Nico Hulkenberg, de Kick Sauber, quien patinó con el mismo charco de agua que el australiano. Segundos después, Colapinto sufrió el mismo destino. La diferencia entre ambos, de todas maneras, residió en que el alemán pudo volver a pista, mientras que el argentino sufrió el choque más duro de los tres, contra un muro.

Fuente: TyC Sports