sábado 8 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fórmula 1

Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto

El piloto argentino perdió el control, se fue contra el muro una de las primeras vueltas y debió abandonar la carrera sprint. El auto quedó visiblemente averiado y poco más de tres horas se viene la qualy. La reparación será a contrarreloj.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-08 124016
Captura de pantalla 2025-11-08 124002

No fue el mejor arranque de fin de semana para Franco Colapinto, quien se despistó después de ocho vueltas tras morder un charco de agua, impactó contra los muros de contención y debió abandonar tempranamente la carrera sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1. Su monoplaza quedó visiblemente averiado, fue retirado del circuito por una grúa y en Alpine se encendieron las alarmas porque en pocas horas se viene la clasificación.

Lee además
Franco Colapinto largará 16to. 
GP de Brasil

Lando Norris hizo la pole para la carrera sprint y Colapinto largará desde el puesto 16
El gesto de Franco Colapinto en el GP de Brasil.
GP de Brasil

Video: el tierno gesto de Franco Colapinto con un pequeño fanático de la Fórmula 1

Los mecánicos de la escudería francesa, que viene de confirmar la continuidad del piloto argentino para 2026, deberán trabajar a contrarreloj para intentar poner en condiciones el auto que sufrió daños en la suspensión delantera izquierda, producto del triple choque (también estuvieron involucrados Oscar Piastri y Nico Hulkenberg, quien pudo volver a boxes).

No habrá demasiado tiempo para las tareas de reparación, ya que a partir de las 15 se llevará a cabo la qualy en Interlagos que definirá la posición para la carrera. Por el momento, no está descartada la presencia de Colapinto, pero tampoco nadie de Alpine confirmó que volverá a manejar este sábado.

Captura de pantalla 2025-11-08 124002

“Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto. Había un poco de agua y de una vuelta a otra perdí mucho grip. Hay que entender y ojalá que puedan arreglar el auto. Hay bastantes daños... Ojalá lo puedan arreglar e intentar volver más fuertes. Varios se fueron ahí. Fue raro el grip de una vuelta a otra”, expresó el argentino y cruzó los dedos por su monoplaza A526.

La situación se dio luego de que el joven piloto de McLaren mordiera el piano en una de las primeras curvas. Poco antes, Lando Norris, su compañero de equipo, había pasado por esa zona y se acumuló agua sobre ese sector por el spray de las llantas, algo que Kimi Antonelli advirtió por radio. Lo cierto es que Piastri no pudo evitar el sector y perdió el control de su auto.

Si bien algunos pilotos lograron esquivarlo, fue Nico Hulkenberg, de Kick Sauber, quien patinó con el mismo charco de agua que el australiano. Segundos después, Colapinto sufrió el mismo destino. La diferencia entre ambos, de todas maneras, residió en que el alemán pudo volver a pista, mientras que el argentino sufrió el choque más duro de los tres, contra un muro.

Fuente: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

¿Franco Colapinto renueva con Alpine?: el secreto que sería revelado en el Gran Premio de Brasil

"Juega San Martín, jugamos todos", la motivación para copar el Hilario Sánchez ante Lanús

UPCN sumó su segundo triunfo en la Liga de Vóleibol Argentina

El embajador de La Isla

Turco y Checo, la dupla fresca de las transmisiones sanjuaninas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
juega san martin, jugamos todos, la motivacion para copar el hilario sanchez ante lanus
Partido clave

"Juega San Martín, jugamos todos", la motivación para copar el Hilario Sánchez ante Lanús

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.
Violento atraco

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

Los dos detenidos tras la persecución.
Caídos en desgracia

Entraron a robar a la casa de una mujer policía en Rawson y terminaron presos

Te Puede Interesar

Rapsodia, hogar de la comunidad LGBTIQ+: un reconocimiento nacional y más de tres décadas desprejuiciando en San Juan
Más que merecido

Rapsodia, hogar de la comunidad LGBTIQ+: un reconocimiento nacional y más de tres décadas desprejuiciando en San Juan

Por Celeste Roco Navea
Imagen ilustrativa
En La Chimbera

Tragedia en 25 de Mayo: una mujer cayó al canal y murió ahogada

Los comercios de Capital ya pueden acceder a las habilitaciones espontáneas: qué significa y para qué sirve
Medida

Los comercios de Capital ya pueden acceder a las "habilitaciones espontáneas": qué significa y para qué sirve

La cueva está detrás del Camping de Rivadavia. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la cueva, la cruz y los grandes misterios en la Quebrada de Zonda

La histórica llegada de la laminadora al EPSE, la semana pasada. video
Una fábrica única

De laser cutting, stringer, layup, buffer, backsheet, framing y otros: los 14 pasos para la revolución solar en San Juan