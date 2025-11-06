jueves 6 de noviembre 2025

Fórmula 1

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

El histórico dirigente italiano no se guardó nada al hablar del mal momento de Alpine, que atraviesa una temporada para el olvido en la Fórmula 1. ¿Qué dijo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Flavio Briatore, sin pelos en la lengua.

"Cada domingo es una tortura". Sin pelos en la lengua, en la previa del Gran Premio de San Pablo en Brasil, Flavio Briatore hizo un crudo análisis del pésimo presente del equipo Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1, que lo tiene último con solo 20 puntos entre los constructores, aunque reiteró sus esperanzas de dar pelea en 2026.

"Llegas al lugar y ves a los mecánicos armando el box, trabajando sin descanso... Se esfuerzan al máximo y no hay oportunidad de disfrutar de la carrera, de volver a casa con algún punto", analizó el italiano, asesor principal y quien toma las decisiones clave en la escudería.

“Al principio nuestro auto era P6/P5 (NdeR: solo alcanzó el 6° en Silverstone con Pierre Gasly, a mitad de año). Después, todos mejoraron mucho y no estamos donde esperábamos. Por eso nos arriesgamos y pusimos todo nuestro esfuerzo en el 2026”, respondió en diálogo con The Race.

"No tenemos la capacidad para desarrollar el de 2025 y el de 2026 al mismo tiempo. Esa era nuestra creencia al tomar la decisión, pero nos quedamos cortos, ya que todos han hecho un mejor trabajo que nosotros", agregó.

También, hizo una fuerte autocrítica interna. Aseguró que Renault no invirtió lo suficiente en el desarrollo de estos motores híbridos (en 2026 tendrá Mercedes), aunque el equipo "hizo lo mejor que pudo" y le pegó la gestión anterior, antes de que él volviese en 2024.

Briatore criticó que "el equipo estaba dirigido desde París", algo que "es imposible" porque "la F1 ya es difícil de gestionar en el día a día desde la oficina de Enstone". Una forma de plantar bandera mientras se rumorea que la cúpula de Renault quiere deshacerse de él.

Finalmente, se mostró ilusionado con el porvenir de Alpine, mientras se espera la confirmación de Franco Colapinto como compañero de equipo de Pierre Gasly, de cara a la fuerte revolución técnica que afrontará la F1, lo que abre un panorama muy imprevisible.

“Quiero que (el año que viene) estemos entre los seis primeros”, dijo. “Cuando estás sexto o séptimo, empieza la carrera y ya olés el podio. Desde el puesto 14 o 15, olvidate... Mi sueño es ser competitivo", concluyó.

