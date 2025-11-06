jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

La médica acusada por homicidio culposo es Daniela Saldivar, quien atendió un parto y quedó bajo la lupa tras la muerte del bebé. En las afueras de la sala de audiencia se manifestaron los denunciantes para pedir Justicia, como así también los profesionales de la salud para defender a su colega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
17062863-2e2a-4f2c-b023-0bed844271a9
6cc927e9-1541-4afb-b589-f08fcdb45c62
43a0ee33-ee25-4174-8cac-04fdd3c03152
028bcebf-8873-497a-9fb2-0835c5ed614b
90e87e41-4c18-4852-9a8b-7981bd34b9f8
7dca4a3d-cd40-4a79-b322-760a419f6f0c
0797c9c0-a3db-47ba-b5e0-0aaac7bd1342
6b733e26-561d-473c-be58-410c94ebc18f
cc8b9dcb-7013-4c15-a73f-53957e997733
d8fd8700-6331-496b-93d4-6ba5e0dfbc4d
e7b8ac3d-c97d-411f-8ad8-9fbba5499715

A cuatro años de la tragedia que sacudió a una familia sanjuanina, en la que un recién nacido perdió la vida, la médica obstetra que asistió el parto y que fue denunciada por mala praxis se sentó en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra. Se trata de Daniela Saldivar, la obstetra que está imputada por homicidio culposo tras la muerte del bebé, identificado como Lorenzo Narváez Barrionuevo.

Lee además
El caso más reciente en San Juan: el médico Maximiliano Babsía recibió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, además de 6 años de inhabilitación profesional por la muerte de Julieta Viñales.
Legislatura Provincial

En San Juan impulsan una ley para prevenir la mala praxis médica
comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
6cc927e9-1541-4afb-b589-f08fcdb45c62

Frente al juez de Garantías, Alberto Caballero, y ante las autoridades de la fiscalía, representada por Francisco Micheltorena y su equipo de ayudantes fiscales, la profesional de la salud escuchó atentamente la acusación en su contra en la primera jornada del debate oral y público. Mientras tanto, en las afueras de Tribunales, familiares de los denunciantes se manifestaron para pedir Justicia y, a unos pocos metros, también se movilizaron colegas de la mujer imputada.

"No queremos venganza, queremos justicia", rezaba uno de los carteles de la gente cercana a las presuntas víctimas, lo mismo que algunos sostenían una aseveración más cruda como "Saldivar asesina". Ese grupo acompañaba a los padres de la criatura que falleció, quienes -según estaba previsto- declararían en el juicio en el arranque.

d8fd8700-6331-496b-93d4-6ba5e0dfbc4d

Por otro lado, se encontraban las colegas de la acusada, que también levantaban pancartas con consignas en defensa del ejercicio de la profesión. "Cuando persiguen al que cuida, pierde la sociedad", decía uno de los carteles. Otro, expresaba: "La medicina se ejerce con amor, no con temor".

Con un volumen de archivos importante, el Ministerio Público intentará demostrar que la médica del Hospital Rawson cometió la violación del deber de cuidado porque no llevó adelante el parto por cesárea, cuando supuestamente el cuadro de la parturienta -Nadia Ailín Barrionuevo- así lo indicaba. Por ello la señaló como autora responsable del delito de homicidio culposo.

90e87e41-4c18-4852-9a8b-7981bd34b9f8

La muerte del recién nacido ocurrió en julio de 2021 y, tras la denuncia de los padres, la UFI de Delitos Especiales inició la investigación que derivó en el juicio. Para la parte acusadora, el parto se realizó con graves irregularidades y ello provocó la fatalidad. Según la acusación, la profesional actuó con negligencia con la mujer que cursaba un embarazo normal de 41 semanas.

El informe del MPF sostiene que, pese a la falta de progreso en la dilatación y el estancamiento del bebé durante más de cinco horas, la médica no dispuso la práctica de una cesárea y decidió continuar con el parto natural, aplicando analgesia peridural y la maniobra de Kristeller, una técnica desaconsejada por los protocolos médicos.

0797c9c0-a3db-47ba-b5e0-0aaac7bd1342

Para el abogado que la defiende, Joaquín Moine, será tarea sostener la inocencia de la especialista que en la antesala del comienzo del debate recibió una nueva denuncia por mala praxis.

Seguí leyendo

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

Atraparon a dos ladrones de 23 y 26 años acusados de robar un celular en Rawson: ambos tienen antecedentes

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Interceptaron en San Juan un camión que llevaba a Chile más de 300 kilos de hojas de coca escondidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a una enfermera del hospital marcial quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Te Puede Interesar

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital