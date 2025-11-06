Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

A cuatro años de la tragedia que sacudió a una familia sanjuanina, en la que un recién nacido perdió la vida, la médica obstetra que asistió el parto y que fue denunciada por mala praxis se sentó en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio en su contra. Se trata de Daniela Saldivar , la obstetra que está imputada por homicidio culposo tras la muerte del bebé, identificado como Lorenzo Narváez Barrionuevo .

Frente al juez de Garantías, Alberto Caballero, y ante las autoridades de la fiscalía, representada por Francisco Micheltorena y su equipo de ayudantes fiscales, la profesional de la salud escuchó atentamente la acusación en su contra en la primera jornada del debate oral y público. Mientras tanto, en las afueras de Tribunales, familiares de los denunciantes se manifestaron para pedir Justicia y, a unos pocos metros, también se movilizaron colegas de la mujer imputada.

"No queremos venganza, queremos justicia", rezaba uno de los carteles de la gente cercana a las presuntas víctimas, lo mismo que algunos sostenían una aseveración más cruda como "Saldivar asesina". Ese grupo acompañaba a los padres de la criatura que falleció, quienes -según estaba previsto- declararían en el juicio en el arranque.

Por otro lado, se encontraban las colegas de la acusada, que también levantaban pancartas con consignas en defensa del ejercicio de la profesión. "Cuando persiguen al que cuida, pierde la sociedad", decía uno de los carteles. Otro, expresaba: "La medicina se ejerce con amor, no con temor".

Con un volumen de archivos importante, el Ministerio Público intentará demostrar que la médica del Hospital Rawson cometió la violación del deber de cuidado porque no llevó adelante el parto por cesárea, cuando supuestamente el cuadro de la parturienta -Nadia Ailín Barrionuevo- así lo indicaba. Por ello la señaló como autora responsable del delito de homicidio culposo.

La muerte del recién nacido ocurrió en julio de 2021 y, tras la denuncia de los padres, la UFI de Delitos Especiales inició la investigación que derivó en el juicio. Para la parte acusadora, el parto se realizó con graves irregularidades y ello provocó la fatalidad. Según la acusación, la profesional actuó con negligencia con la mujer que cursaba un embarazo normal de 41 semanas.

El informe del MPF sostiene que, pese a la falta de progreso en la dilatación y el estancamiento del bebé durante más de cinco horas, la médica no dispuso la práctica de una cesárea y decidió continuar con el parto natural, aplicando analgesia peridural y la maniobra de Kristeller, una técnica desaconsejada por los protocolos médicos.

Para el abogado que la defiende, Joaquín Moine, será tarea sostener la inocencia de la especialista que en la antesala del comienzo del debate recibió una nueva denuncia por mala praxis.