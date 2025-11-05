miércoles 5 de noviembre 2025

En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

El conductor de un 147 que habría estado corriendo picadas perdió una rueda y embistió a dos pequeñas de 2 y 9 años. Se dio a la fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el barrio Los Toneles, Chimbas, por un conductor imprudente que atropelló a dos nenas.

Según informó la Policía, se trata de Dana Velázquez, de 2 años, y de Esperanza Olmos, de 9 años. Las pequeñas jugaban en la plaza del barrio cuando un 147 que habría estado corriendo picadas, perdió una rueda y las embistió a ambas.

Los padres de Dana la subieron a una movilidad particular y la trasladaron de urgencia al Centro de Salud Báez Laspiur, mientras que a Esperanza la llevó una ambulancia del 107.

El conductor del auto se dio a la fuga y dejó abandonado el vehículo, para que los vecinos descargaran toda su furia. De hecho, lo destrozaron e intentaron prenderle fuego pero la Policía intervino a tiempo.

Quien manejaba el auto se entregó más tarde en la Subcomisaría Cipolletti. Se trata de José Agustín Balmaceda Flores que quedó detenido mientras se investiga lo ocurrido. Aún no hay detalles sobre el estado de salud de las menores.

