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Asalto

Un ladrón se robó hasta la biblia de una empleada de una heladería en Rawson

El asalto fue el jueves en la tarde. La chica estaba trabajando en el interior cuando el ladrón entró y empezó a amenazarla con un destornillador. No terminó con heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-06-06 095643

Un violento y por demás insólito asalto ocurrió en la tarde de Rawson del pasado jueves. Un delincuente con el rostro cubierto ingresó a un local comercial de la zona, amenazó a la joven empleada con un destornillador y se alzó con un botín que incluyó la recaudación del día y los objetos más personales de la víctima: entre ellos, su biblia.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió exactamente a las 16:20 en la sucursal de la heladería Grido ubicada en la intersección de calles Vidart y Recabarren. En el interior del comercio se encontraba trabajando una chica de 22 años, cuando fue sorprendida por el malviviente.

Sin mediar palabra, el encapuchado saltó el mostrador y le exhibió un destornillador de manera amenazante. Presa del pánico ante la violenta situación, la joven salió corriendo del local para resguardarse, dejando el camino libre al ladrón.

El delincuente aprovechó esos segundos de soledad para saquear la caja registradora. Sin embargo, no se conformó con el dinero en efectivo: antes de escapar a toda velocidad, tomó la mochila de la empleada, la cual contenía documentación personal y una biblia que la víctima guardaba en su lugar de trabajo. Afortunadamente, la chica no sufrió heridas físicas.

Tras el alerta al sistema de emergencias, personal de la Subcomisaría Hipódromo se hizo presente en el lugar para entrevistar a la víctima y resguardar la escena.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad. Según se detalló, el comercio cuenta con cámaras de seguridad que registraron toda la secuencia del asalto, material que ya fue secuestrado.

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