"Campamento luminoso", un libro sanjuanino que busca guiar a padres y niños al buen uso de la tecnología

Cada vez más papás y mamás intentan –muchas veces sin éxito-, alejar a los chicos de las pantallas. ¿Hay una fórmula para lograrlo? Silvana Bellotti, psicóloga especializada en niños y adolescentes, asegura que sí. Sólo se trata de encender la creatividad a través de diferentes herramientas, en este caso de un libro que invita a imaginar y propone actividades para desconectar de las pantallas y conectar con las emociones y el mundo interior. El título de la propuesta es “El Campamento Luminoso”, el quinto libro de la autora sanjuanina.

Está protagonizado por Lucía, una guía muy especial que invita a un grupo de niños a vivir una experiencia mágica a través de seis cuentos breves llenos de fantasía, ternura y sabiduría. La idea es acompañar a los más pequeños —y también a los adultos— en un viaje hacia el juego, la creatividad, la amistad y el autocuidado.

Es la primera vez que Bellotti enfrenta el desafío de los cuentos infantiles aunque siempre la temática de sus escritos rondó sobre el uso sano y responsable de la tecnología. Todo está casi listo para que este libro llegue a los pequeños en formato físico, sólo faltan los recursos para su impresión, una tarea complicada en los tiempos que corren, pero no imposible. A cruzar los dedos para que esto suceda con la ayuda de algún sponsor.

SILVANA BELLOTTI

Este libro fue creado para ser leído, compartido y conversado. “Nació desde una profunda inquietud: cómo acompañar a nuestros niños y niñas en un tiempo en el que la tecnología ocupa cada vez más espacio en nuestra vida cotidiana. Hoy, más que nunca, necesitamos ayudarlos a recuperar el equilibrio entre el mundo digital y el mundo real. Sabemos que las pantallas llegaron para quedarse. También sabemos, gracias a numerosas investigaciones, que una exposición excesiva puede afectar seriamente el desarrollo infantil”, indica la autora.

Imaginar y jugar

El campamento luminoso, destinado a los más pequeñitos que se inician en la lectoescritura, contiene seis cuentos fáciles de leer con ilustraciones muy atractivas, siempre conservando la temática del uso de la tecnología con límites y autocuidado.

´Muchas veces como papás no sabemos qué hacer con nuestros hijos ni cómo guiarlos en la educación digital, entonces tomo el autocuidado como base de todo para que sean los chicos los que tomen conciencia de sus propios límites que es la manera más efectiva de aprender a manejar la tecnología. Es que los adultos insistimos tanto en que la dejen de lado, pero no educamos en el autocuidado y su uso racional. Por eso este libro les enseña a los pequeños con actividades muy prácticas a no llegar a la ciberadicción´, indica Silvana.

Los cuentos, siempre guiados por Lucía, la protagonista, transitan por un lugar donde no hay enchufes ni pantallas, sólo hay historias, juegos divertidos, árboles que hablan, espejos mágicos, burbujas que muestran sentimientos, entre otros recursos que quedan a la mano de niños y padres. Es que, como dice la autora, ´se trata de educar para el uso de la tecnología sin descuidar el crecimiento saludable´.

PG 49-50 (1)

La parte negativa del uso excesivo de pantallas

Silvana sostiene que es súper necesario acompañar a los más pequeños ya que se ha comprobado que el uso excesivo de pantallas disminuye la capacidad de atención y concentración, interfiere con el sueño, reduce el juego espontáneo (esencial para el desarrollo emocional y cognitivo), afecta la salud visual y postural, y debilita los vínculos afectivos y la capacidad de autorregulación.

Para ingresar al Campamento cada niño debe dejar su celular para conectarse con un árbol que les da luz propia y única que crece cuando juegan, imaginan y crean cosas en el mundo real.

Así cada narración va planteando diferentes temas muy actuales como la falta de atención de los chicos por el uso excesivo de tecnología y cómo se pueden crear burbujas para concentrarse en el estudio o cualquier otra actividad.

´Otro capítulo es El espejo de las emociones que enseña a los chicos a descubrir sus estados emocionales y como la tecnología apaga esos sentimientos, lleva al aburrimiento, a un estado gris, para aprender que la diversión está en otro lado, fuera de las pantallas´, cuenta Bellotti.

No podía faltar la presencia mágica de un reloj de arena que les indica como regular el tiempo frente a las pantallas para evitar daños posteriores. Del mismo modo otra de las narraciones estás vinculada a la Inteligencia Artificial, el pensamiento crítico y la importancia de tener amigos

Cada capítulo tiene actividades literarias y lúdicas como por ejemplo armar un cofre mágico donde se guardan palabras que ayudan a soltar las pantallas, otras para encender la luz de la creatividad y la imaginación, también las que permiten identificar emociones a través de colores, armar un reloj de arena para controlar el tiempo frente al celu, crear un escudo protector para que la tecnología no los atrape todo el tiempo, juegos en familia, mapa de aventuras, entre muchas más.

En definitiva la verdadera magia no termina cuando se apagan las luces del campamento, sino cuando cada niño decide cuidar su propia luz todos los días, jugar más, escuchar al corazón, usar la tecnología con cuidado, ser buen amigo, cuidar la atención, las emociones y el propio brillo interior para “vivir conectados con lo más importante: la amistad, el amor y la conciencia”.

Redes: @silvibellotti

Los libros de Silvana

El primero nació en pandemia: “Hacer clic con los niños”. Resume el extenso trabajo realizado con chicos que debieron hacer terapia a través de una pantalla, y está básicamente destinado a docentes, terapeutas y personas que trabajan con niños.

El segundo fue “Y no traen un libro debajo del brazo, traen un pan”, está referido a la crianza armoniosa de los hijos, destinados a los papás. Trata temas como acompañamiento consciente, autoestima, contención, límites, hábitos, autonomía, manejo de emociones, entre otros.

El tercero es “Ma de qué charlamos hoy. Creciendo con hábitos saludables”, que fue escrito con su hijo Ignacio. Aborda charlas reales sobre alimentación, buen dormir, estudio, saber perdonar, mirada comprensiva, empatía, entre otros.

El cuarto fue “La guardiana digital´, una novela pensada para niños y adolescentes. Lucía es una protagonista que adquiere súper poderes que le permiten ver cuando la tecnología es usada inadecuadamente y todo lo valioso que hay alrededor. Allí también aparece el uso de la Inteligencia Artificial