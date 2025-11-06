Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Un ladrón entró a una vivienda de Desamparados e hizo vivir momentos de terror a una anciana de 81 años. El desconocido la sorprendió dentro de la vivienda e intentó atarla a la cama, pero no lo consiguió. Al final escapó con 100.000 pesos y un artefacto electrónico, entre otras cosas.

La violenta secuencia ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana de este miércoles 5 de noviembre en un domicilio ubicado en calle Hipólito Irigoyen, al sur de Libertador. Ahí es el límite entre Capital y Rivadavia. Según fuentes policiales, la víctima fue una abuela de 81 años, de apellido Marrone, quien relató que un hombre con guantes y barbijo escaló el cierre perimetral e irrumpió por los fondos de la casa. La mujer estaba recién levantada cuando lo vio aparecer en su habitación.

El sujeto, aparentemente sorprendido por encontrarla despierta, la empujó hacia la cama e intentó atarla para robarle un anillo que llevaba puesto. La anciana resistió como pudo y forcejeó, situación que frustró la maniobra del delincuente. Al no poder reducirla, el intruso abandonó su objetivo inicial y recorrió la vivienda en busca de otras pertenencias.

En cuestión de minutos tomó una tablet marca Lenovo y 100.000 pesos en efectivo que la mujer guardaba en la casa, además de otros efectos de menor valor, comentó una fuente policial. Luego escapó por el mismo sector por el que había ingresado, antes de que algún vecino advirtiera lo sucedido. A pesar del susto y el forcejeo, la anciana no sufrió lesiones y, según informaron los efectivos, decidió no radicar formal denuncia.

Los policías de la Motorizada concurrieron al lugar y dieron intervención a los efectivos de la Comisaría 4ª, pero la mujer no quiso hacer la denuncia, aclararon. De todas formas, informaron del caso a la UFI Delitos Contra la Propiedad.