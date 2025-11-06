jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

El delincuente entró a la vivienda a primera hora de la mañana y sorprendió a la mujer de 81 años. Intentó atarla en la cama, pero no pudo y se llevó 100.000 pesos, entre otras cosas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un ladrón entró a una vivienda de Desamparados e hizo vivir momentos de terror a una anciana de 81 años. El desconocido la sorprendió dentro de la vivienda e intentó atarla a la cama, pero no lo consiguió. Al final escapó con 100.000 pesos y un artefacto electrónico, entre otras cosas.

Lee además
Imagen ilustrativa
Robo a domicilio

Una mujer policía sufrió el ataque de ladrones en su casa en Chimbas y le sustrajeron la pistola con dos cargadores
atrapan infraganti a un ladron que entro a robar a un conocido local de rawson
Flagrancia

Atrapan infraganti a un ladrón que entró a robar a un conocido local de Rawson

La violenta secuencia ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana de este miércoles 5 de noviembre en un domicilio ubicado en calle Hipólito Irigoyen, al sur de Libertador. Ahí es el límite entre Capital y Rivadavia. Según fuentes policiales, la víctima fue una abuela de 81 años, de apellido Marrone, quien relató que un hombre con guantes y barbijo escaló el cierre perimetral e irrumpió por los fondos de la casa. La mujer estaba recién levantada cuando lo vio aparecer en su habitación.

El sujeto, aparentemente sorprendido por encontrarla despierta, la empujó hacia la cama e intentó atarla para robarle un anillo que llevaba puesto. La anciana resistió como pudo y forcejeó, situación que frustró la maniobra del delincuente. Al no poder reducirla, el intruso abandonó su objetivo inicial y recorrió la vivienda en busca de otras pertenencias.

En cuestión de minutos tomó una tablet marca Lenovo y 100.000 pesos en efectivo que la mujer guardaba en la casa, además de otros efectos de menor valor, comentó una fuente policial. Luego escapó por el mismo sector por el que había ingresado, antes de que algún vecino advirtiera lo sucedido. A pesar del susto y el forcejeo, la anciana no sufrió lesiones y, según informaron los efectivos, decidió no radicar formal denuncia.

Los policías de la Motorizada concurrieron al lugar y dieron intervención a los efectivos de la Comisaría 4ª, pero la mujer no quiso hacer la denuncia, aclararon. De todas formas, informaron del caso a la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a una enfermera del hospital marcial quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años
Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años