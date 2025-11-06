Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años

Las autoridades provinciales activaron el programa “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Luisa Avalos, una mujer de 79 años cuya desaparición fue reportada este 6 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, Avalos es de contextura delgada, mide 1,60 metros, tiene tez morena, ojos negros y cabello corto ondulado de color entrecano. Al momento de ausentarse vestía un pantalón marrón y una remera color salmón.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan difundieron su imagen y sus características físicas con el fin de reunir datos que permitan avanzar en la búsqueda.

