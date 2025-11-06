jueves 6 de noviembre 2025

Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años

La mujer falta de su casa desde este jueves. Estaba vestida con un pantalón marrón y una blusa color salmón.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 8.40.46 PM

Las autoridades provinciales activaron el programa “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Luisa Avalos, una mujer de 79 años cuya desaparición fue reportada este 6 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, Avalos es de contextura delgada, mide 1,60 metros, tiene tez morena, ojos negros y cabello corto ondulado de color entrecano. Al momento de ausentarse vestía un pantalón marrón y una remera color salmón.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan difundieron su imagen y sus características físicas con el fin de reunir datos que permitan avanzar en la búsqueda.

