jueves 6 de noviembre 2025

Comisaría 6°

Atraparon a dos ladrones de 23 y 26 años acusados de robar un celular en Rawson: ambos tienen antecedentes

El hecho ocurrió en la noche del miércoles en la Plaza del Barrio Neuquén. Una pareja sorprendió a un hombre de 62 años y le arrebató el celular, pero fueron detenidos minutos después gracias al rápido accionar policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrones rawson comisaria 6

Durante la noche del miércoles, personal de la Comisaría 6ª de Rawson logró detener a dos jóvenes con antecedentes policiales, acusados de robarle el celular a un hombre en plena vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23:30 en la Plaza del Barrio Neuquén, ubicada en las calles Laprida y Salvador María del Carril. La víctima, un hombre de 62 años, caminaba por el lugar cuando fue interceptado por una pareja -un hombre y una mujer- que lo redujeron y le arrebataron el teléfono celular, un Samsung A4, para luego escapar rápidamente.

Con las características aportadas por el damnificado, los efectivos de la Comisaría 6ª iniciaron un operativo de búsqueda por la zona. Minutos más tarde, en las inmediaciones de calles Lemos y Sívori, en Villa Krause, los sospechosos fueron interceptados y detenidos.

image

Los aprehendidos fueron identificados como Daiana Rita Escobar, de 26 años, y Jesús Marcelo Escobar, de 23, ambos con antecedentes policiales. Durante la requisa, los uniformados secuestraron el celular sustraído, el cual fue posteriormente devuelto a su propietario.

Por orden de la UFI de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Facundo Romero, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia por el delito de robo arrebato.

