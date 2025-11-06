jueves 6 de noviembre 2025

Santa Lucía

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

El valiente accionar de obreros municipales evitaron una tragedia este jueves por la tarde. La joven de 19 años, fue trasladada al Hospital Rawson y se encuentra fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Momentos de tensión se vivieron este jueves alrededor de las 14 horas en la Avenida de Circunvalación, cuando una joven cayó desde uno de los puentes peatonales, más exactamente el más cercano a calle Hipólito Yrigoyen -Santa Lucía-. Gracias a la rápida intervención de efectivos policiales y de trabajadores municipales que se encontraban en el lugar, la situación no terminó en tragedia.

Según informaron fuentes policiales, la emergencia se originó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una mujer en actitud sospechosa sobre el puente. Las cámaras del sistema de monitoreo de la Circunvalación confirmaron la escena y de inmediato se enviaron patrulleros al sitio.

Antes de que los uniformados lograran establecer diálogo con ella, la joven cayó al vacío. En ese momento, obreros que realizaban tareas en la zona actuaron con rapidez y lograron amortiguar la caída, evitando que impactara contra el asfalto y sufriera lesiones de gravedad.

La Policía confirmó que la mujer se encontraba consciente pero desorientada, y manifestó haber ingerido medicamentos y consumido sustancias. Además, habría comentado a los efectivos que mantenía conflictos familiares con su madre, lo que habría motivado su accionar.

Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas 107 llegó al lugar y brindó los primeros auxilios. Posteriormente, la joven fue trasladada al Hospital Rawson, donde ingresó consciente y quedó internada en observación.

De acuerdo al Comisario Inspector William López, la paciente se encuentra fuera de peligro y su estado de salud fue informado como estable. La intervención policial y la asistencia inmediata de los trabajadores resultaron determinantes para evitar una tragedia.

