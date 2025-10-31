Buscan intensamente a una sanjuanina que desapareció hace cuatro días

Desde hace cuatro días, nada se sabe del paradero de Karen Dayana Quiroga Juárez, y por ello la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia. La División de Búsqueda y Rescate activó el protocolo “San Juan Te Busca” y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a localizarla.

Karen tiene 33 años, es de contextura mediana, tez trigueña, ojos negros y mide aproximadamente 1,70 metros. Pesa unos 75 kilos, tiene el cabello largo, lacio y de color canoso, cara redonda, boca mediana y labios delgados.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo marrón con detalles circulares blancos de lana.

Las autoridades piden a la población que, en caso de contar con cualquier dato que permita dar con su paradero, se comunique de manera inmediata y anónima al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.