sábado 1 de noviembre 2025

Protocolo

Buscan intensamente a una sanjuanina que desapareció hace cuatro días

La Policía de San Juan activó el protocolo “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Karen Dayana Quiroga Juárez, una mujer de 33 años que fue vista por última vez el pasado 27 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde hace cuatro días, nada se sabe del paradero de Karen Dayana Quiroga Juárez, y por ello la Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de la provincia. La División de Búsqueda y Rescate activó el protocolo “San Juan Te Busca” y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que ayude a localizarla.

Karen tiene 33 años, es de contextura mediana, tez trigueña, ojos negros y mide aproximadamente 1,70 metros. Pesa unos 75 kilos, tiene el cabello largo, lacio y de color canoso, cara redonda, boca mediana y labios delgados.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo marrón con detalles circulares blancos de lana.

Las autoridades piden a la población que, en caso de contar con cualquier dato que permita dar con su paradero, se comunique de manera inmediata y anónima al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

