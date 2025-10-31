viernes 31 de octubre 2025

Fútbol

Pésimas noticias para Gallardo: la figura de River que se lesionó y está en duda para el Superclásico ante Boca

El futbolista sufrió un golpe en la rodilla durante el último entrenamiento y encendió las alarmas de cara al Superclásico en diez días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gonzalo Montiel sufrió un golpe en la rodilla durante el último entrenamiento de River Plate y encendió las alarmas de cara al Superclásico en diez días. La probable ausencia del lateral derecho ante Boca Juniors generó inquietud en el entorno del Millonario, justo cuando el equipo se prepara para uno de los partidos más decisivos de la temporada.

La posibilidad de que Montiel no esté disponible para enfrentar al Xeneize en La Bombonera ha encendido todas las alarmas en Núñez, ya que su presencia es clave en la estructura defensiva del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y, según informó el periodista que cubre la actualidad del Millonario, Gustavo Yarroch, será sometido a estudios médicos este viernes para determinar la gravedad de la lesión.

El diagnóstico preliminar indica que la molestia se localiza en un ligamento de la rodilla izquierda. Aunque en principio no se trataría de una lesión de gravedad, el cuerpo técnico y médico de River ha decidido evaluar al jugador con cautela para descartar cualquier complicación que no solo lo deje fuera del duelo con el eterno rival, sino que también comprometa su participación en lo que resta del año.

La preocupación por la situación de Montiel se intensifica debido al contexto competitivo en el que se encuentra River. El equipo debe recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata este domingo, pero la mirada de todos está puesta en el enfrentamiento de la próxima semana ante Boca, un duelo que podría ser determinante en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La Tabla Anual muestra a Boca con 53 puntos, apenas uno por encima de River, que suma 52. Detrás, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra acechan con 51 puntos cada uno, lo que convierte al clásico en un partido de alto voltaje para las aspiraciones continentales de ambos clubes.

El impacto de este encuentro se amplifica porque Rosario Central ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Libertadores al alcanzar los 62 puntos, dejando en disputa el segundo boleto continental. La definición podría producirse en La Bombonera, donde el resultado entre Boca y River será seguido de cerca por los equipos que aún mantienen chances matemáticas de clasificación.

En caso de que se confirme una lesión que impida la presencia de Montiel, el reemplazo natural sería Fabricio Bustos, habitual ocupante de la banda derecha cuando el futbolista oriundo de González Catán no está disponible. Montiel, campeón del mundo y bicampeón de América con la selección argentina, representa una pieza clave en la estructura defensiva de River.

En cuanto a la formación que prepara Marcelo Gallardo para el compromiso inmediato ante Gimnasia, los periodistas partidarios informaron que el once probable estaría integrado por Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. La confirmación oficial del entrenador se espera en las próximas horas, aunque la presencia de Montiel dependerá exclusivamente de los resultados de los estudios médicos.

El duelo frente al conjunto platense, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, tendrá lugar este domingo a las 20:30, en el estadio Monumental y los millonarios buscarán una victoria que les permita dejar atrás el trago amargo que les dejó la eliminación de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia el pasado viernes.

