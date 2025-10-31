viernes 31 de octubre 2025

Negocios

Mercado Libre se quedó con el esponsoreo de la liga de fútbol de Argentina en 2026 y 2027

La empresa fundada por Marcos Galperín firmó un acuerdo millonario con la Asociación del Fútbol Argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó a la reconocida empresa argentina de comercio electrónico multinacional Mercado Libre como el nuevo naming sponsor de los torneos de la Liga Profesional en el 2026 y 2027.

En un gran evento realizado en el Predio Lionel Andrés Messi que el ente madre del fútbol argentino posee en el municipio bonaerense de Ezeiza, el presidente de AFA, Claudio Fabián ‘Chiqui’ Tapia, y el director comercial y de marketing, Leandro Petersen, presentaron a Mercado Libre -representados por su presidente Juan Martín De La Serna y su vice Juan Lavista- como el nuevo naming sponsor de la Liga Profesional.

La llegada de la empresa multinacional de comercio electrónico impactará de lleno en las próximas dos temporadas de la élite del fútbol argentino ya que los torneos clausura y apertura llevarán el nombre ‘MercadoLibre’ delante.

En este evento, Tapia destacó que “continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero”.

En sintonía con el presidente del ente regulador del fútbol argentino, Petersen definió a la empresa de comercio electrónico como “una marca fuerte y muy ligada al consumidor argentino. Con una presencia destacada en todas las canchas de nuestro fútbol, Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios y clientes experiencias de primer nivel. Nuestro objetivo es seguir incorporando patrocinadores de renombre en rubros destacados como Mercado Libre, y continuar fortaleciendo nuestra oferta y valor de marca durante cada partido de Liga Profesional de Fútbol".

“Que una empresa líder como Mercado Libre elija asociarse a la AFA es una muestra clara de que estamos en el camino correcto. Hoy la AFA es una marca global, moderna y atractiva, y esta alianza consolida nuestro crecimiento dentro y fuera de la cancha” agregó el director comercial y de marketing de AFA.

Por su parte, De La Serna afirmó que “es un orgullo enorme ser sponsor oficial y naming partner de la Liga Profesional de Fútbol y que el torneo lleve nuestro nombre: Torneo Mercado Libre 2026. Este sponsoreo de dos años es parte de nuestra visión y apuesta por el desarrollo local. Mercado Libre nació en Argentina y esa identidad es parte de lo que somos”.

Además de ser el naming sponsor de los torneos de primera división en 2026 y 2027, la empresa ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de acceder a entradas para los partidos de la Liga Profesional, sorteos y premios exclusivos a los que podrán acceder gracias a este acuerdo.

