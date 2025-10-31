Descubrieron que distribuía material de pornografía infantil, pero se salvó de ir a la cárcel

Lo llaman “El Gordo” y desde este viernes es un condenado más por consumir y distribuir material de abuso y explotación sexual infantil. A través de un juicio abreviado, este hombre de Pocito recibió la pena de 3 años de prisión condicional por compartir tres videos que contenían imágenes de niños pequeños siendo abusados. Se salvó de que lo enviaran al penal de Chimbas.

El ahora condenado es un jornalero de nombre Osvaldo Damián Tivani, de 38 años y con domicilio en Villa Aberastain, quien fue investigado por el fiscal Guillermo Heredia de la UFI Delitos Informáticos y Estafas por el delito de distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. El hombre, a través del abogado Manuel Giménez Puchol , aceptó el juicio abreviado y el juez de garantías Mariano Carrera refrendó el acuerdo.

image El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La investigación empezó en septiembre pasado a partir de un reporte llegado de una unidad fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que daba cuenta sobre el tráfico de material de pornografía infantil por parte de un ciudadano sanjuanino. El informe señalaba que, el 6 de junio pasado, esa persona había compartido por WhatsApp 3 videos de abuso y explotación sexual infantil a otra persona.

image El juez de garantías Mariano Carrera.

La investigación de los peritos informáticos permitió identificar la cuenta y al usuario, que resultó ser Osvaldo Tivani. El 7 de octubre allanaron el domicilio del sospechoso y le secuestraron su celular. Según expuso el fiscal Heredia, en dos de los videos que encontraron había escenas de niños que eran violados y en el tercero se veían imágenes de una nena desnuda.

Tivani tenía un pedido de captura del 2020 por desobediencia y amenazas, pero ya quedó sin efecto. De lo que no pudo zafar fue de la condena de 3 años de prisión, de cumplimiento condicional, por el caso de pornografía infantil.