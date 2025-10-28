Un hospital del interior sanjuanino sumó importante aparatología y avanza la descentralización de la salud

Con el objetivo de seguir adelante con el plan de descentralización de la salud en San Juan y de mejorar la atención en el interior de la provincia, el Gobierno local dotó ahora de importante aparatología que permite equipar distintas salas del Hospital Federico Cantoni, de Pocito. Se trata de aparatos de tecnología de última generación que permiten realizar diversas prestaciones de diagnóstico por imágenes.

“El Ministerio de Salud incorporó la aparatología que permite realizar estudios específicos, que tienen gran demanda por parte de la población”, indicaron desde el organismo.

De ese modo, el Hospital Federico Cantoni de Pocito, dependiente de la Zona Sanitaria V, con el apoyo del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez y todas las secretarías de la cartera sanitaria, incorporó equipamiento de diagnóstico por imágenes destinado a la habilitación de nuevas salas para la realización de estudios especializados, dando respuesta a las demandas de la comunidad.

Las características técnicas del equipamiento y sus beneficios:

Seriógrafo de rayos X telecomandado marca Villa Sistemi, modelo Apollo EZ-DRF, con bomba inyectora Sinopower S: permite la realización de estudios contrastados, indispensables para el diagnóstico de determinadas patologías. Con este equipo se pueden efectuar estudios con medios de contraste, de alta demanda en la provincia. Es el segundo en el sistema público, junto al que ya funciona en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Ecocardiograma.

Equipos de rayos X: marca Dinar modelo AF-500 DR versión V 0.5 y equipo de rayos X Corsixr DR Energy (portátil).

Ecógrafo: para la realización de ecografías abdominales, ginecológicas, transvaginales y de partes blandas.

Mamógrafo Giotto Class 3D (3000) y ecógrafos MyLab X8 y MyLab X9 EXP, marca Esaote, para estudios abdominales, ginecológicos, transvaginales, de partes blandas y ecocardiográficos.

Sala de monitoreo: equipada con un servidor general de resguardo de información que permitirá la interconexión con otros hospitales.

Además, se incorporó un área de informes con equipamiento de alta definición en los equipos informáticos, lo que posibilitará un trabajo en línea y coordinado con los distintos servicios del hospital y de la red sanitaria.

Otras acciones para ofrecer asistencia en el interior

Cabe recordar que, en los últimos meses se han desarrollado diversas acciones que buscan descentralizar la salud en San Juan. Entre ellas, a finales del mes pasado, tanto el hospital de Albardón como el de Sarmiento pusieron en funciones sus nuevos equipos para cirugía laparoscópica.

La incorporación formó parte del Plan de Cirugías Periféricas, que busca fortalecer la capacidad quirúrgica de los hospitales alejados del Gran San Juan. Dentro de ese proyecto, los pacientes son intervenidos en los quirófanos de los hospitales departamentales, en los cuales, según los últimos datos difundidos, entre enero y mayo de este año ya se habían realizado casi 2.000 cirugías generales, esto es, de vesículas y hernias, entre otras.

Su implementación permite que cientos de sanjuaninos eviten el traslado a la capital provincial acercando la salud a la gente, regionalizando las intervenciones de manera de optimizar el recurso humano y descongestionando los grandes hospitales como el Rawson y Marcial Quiroga.

Ese tipo de cirugías se realizan, por ejemplo, en el Hospital José Giordano de Albardón; Rizo Esparza de Angaco; César Aguilar de Caucete; Ventura Lloveras de Sarmiento; Federico Cantoni de Pocito y San Roque de Jáchal, y Alejandro Albarracín de Valle Fértil y Hospital Barreal.