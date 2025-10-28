martes 28 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

Un hospital del interior sanjuanino sumó importante aparatología y avanza la descentralización de la salud

Las autoridades indicaron que se trata de aparatos de última generación para el diagnóstico por imágenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital de Pocito incorporó nuevos aparatos que permiten hacer diagnóstico por imágenes.

El Hospital de Pocito incorporó nuevos aparatos que permiten hacer diagnóstico por imágenes.

Con el objetivo de seguir adelante con el plan de descentralización de la salud en San Juan y de mejorar la atención en el interior de la provincia, el Gobierno local dotó ahora de importante aparatología que permite equipar distintas salas del Hospital Federico Cantoni, de Pocito. Se trata de aparatos de tecnología de última generación que permiten realizar diversas prestaciones de diagnóstico por imágenes.

Lee además
Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas
Lourdes Fernández atraviesa un complicado momento.
Acompañada por un amiga

Lourdes Fernández dejó el hospital: los detalles de su internación

“El Ministerio de Salud incorporó la aparatología que permite realizar estudios específicos, que tienen gran demanda por parte de la población”, indicaron desde el organismo.

image

De ese modo, el Hospital Federico Cantoni de Pocito, dependiente de la Zona Sanitaria V, con el apoyo del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez y todas las secretarías de la cartera sanitaria, incorporó equipamiento de diagnóstico por imágenes destinado a la habilitación de nuevas salas para la realización de estudios especializados, dando respuesta a las demandas de la comunidad.

image

Las características técnicas del equipamiento y sus beneficios:

  • Seriógrafo de rayos X telecomandado marca Villa Sistemi, modelo Apollo EZ-DRF, con bomba inyectora Sinopower S: permite la realización de estudios contrastados, indispensables para el diagnóstico de determinadas patologías. Con este equipo se pueden efectuar estudios con medios de contraste, de alta demanda en la provincia. Es el segundo en el sistema público, junto al que ya funciona en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.
  • Ecocardiograma.
  • Equipos de rayos X: marca Dinar modelo AF-500 DR versión V 0.5 y equipo de rayos X Corsixr DR Energy (portátil).
  • Ecógrafo: para la realización de ecografías abdominales, ginecológicas, transvaginales y de partes blandas.
  • Mamógrafo Giotto Class 3D (3000) y ecógrafos MyLab X8 y MyLab X9 EXP, marca Esaote, para estudios abdominales, ginecológicos, transvaginales, de partes blandas y ecocardiográficos.
  • Sala de monitoreo: equipada con un servidor general de resguardo de información que permitirá la interconexión con otros hospitales.

Además, se incorporó un área de informes con equipamiento de alta definición en los equipos informáticos, lo que posibilitará un trabajo en línea y coordinado con los distintos servicios del hospital y de la red sanitaria.

Otras acciones para ofrecer asistencia en el interior

Cabe recordar que, en los últimos meses se han desarrollado diversas acciones que buscan descentralizar la salud en San Juan. Entre ellas, a finales del mes pasado, tanto el hospital de Albardón como el de Sarmiento pusieron en funciones sus nuevos equipos para cirugía laparoscópica.

La incorporación formó parte del Plan de Cirugías Periféricas, que busca fortalecer la capacidad quirúrgica de los hospitales alejados del Gran San Juan. Dentro de ese proyecto, los pacientes son intervenidos en los quirófanos de los hospitales departamentales, en los cuales, según los últimos datos difundidos, entre enero y mayo de este año ya se habían realizado casi 2.000 cirugías generales, esto es, de vesículas y hernias, entre otras.

Su implementación permite que cientos de sanjuaninos eviten el traslado a la capital provincial acercando la salud a la gente, regionalizando las intervenciones de manera de optimizar el recurso humano y descongestionando los grandes hospitales como el Rawson y Marcial Quiroga.

Ese tipo de cirugías se realizan, por ejemplo, en el Hospital José Giordano de Albardón; Rizo Esparza de Angaco; César Aguilar de Caucete; Ventura Lloveras de Sarmiento; Federico Cantoni de Pocito y San Roque de Jáchal, y Alejandro Albarracín de Valle Fértil y Hospital Barreal.

Temas
Seguí leyendo

En 9 de Julio, 135 familias cumplieron el sueño del techo propio: cómo son las nuevas viviendas

La UNSJ también suspende las clases durante la siesta y la tarde de este lunes, por alerta meteorológica

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

"Voten bien": Jaime Muñoz parafraseó a Lali y se volvió viral tras las elecciones

Cristian Ramos: un rasguido sanjuanino de sensibilidad y arte

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Ferias de la economía popular en San Juan: el refugio de las mujeres mayores de 50 para ganarle a la inflación

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok
Video

Un sanjuanino grabó gritos escalofriantes en el autódromo El Zonda y el video se volvió viral en TikTok

El empleo público en San Juan se ubica levemente por encima del promedio nacional, tanto en cantidad de trabajadores como en salarios.
Informe nacional

Empleo público: San Juan, la provincia "del medio", con más estatales que el promedio y sueldos apenas más altos

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años
UFI CAVIG

Un sanjuanino se aprovechó de su amiga que estaba ebria y la violó: irá a la cárcel durante 6 años

ANSES sigue prestando una larga lista de beneficios.
Listado completo

ANSES vuelve a poner en marcha un beneficio muy esperado: quiénes podrán cobrarlo

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era terrible en un baldío vecino
Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

Te Puede Interesar

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande
Rawson

Amenazas cruzadas tras el crimen de Emir Barboza: hicieron 20 allanamientos en el Barrio Valle Grande

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital de Pocito incorporó nuevos aparatos que permiten hacer diagnóstico por imágenes.
Salud

Un hospital del interior sanjuanino sumó importante aparatología y avanza la descentralización de la salud

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro
Ratero

Un reconocido delincuente de Jáchal volvió a caer por robarse un inodoro

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos
El día después

Ganadores, perdedores y sorpresas de las Legislativas 2025: el análisis de periodistas sanjuaninos

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes
Clima

Frío y viento en San Juan: se espera una jornada inestable para este martes