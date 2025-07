Se hicieron casi 2.000 cirugías en hospitales del "San Juan profundo"

De esta manera, las cirugías permiten que cientos de sanjuaninos eviten el traslado a la capital provincial acercando la salud a la gente, regionalizando las intervenciones de manera de optimizar el recurso humano y descongestionando los grandes hospitales como el Rawson y Marcial Quiroga.

Actualmente, las cirugías se realizan en el Hospital José Giordano de Albardón; Rizo Esparza de Angaco; César Aguilar de Caucete; Ventura Lloveras de Sarmiento; Federico Cantoni de Pocito y San Roque de Jáchal, y Alejandro Albarracín de Valle Fértil y Hospital Barreal, con operativos una vez al mes.

En cada una de las intervenciones quirúrgicas que se llevan adelante en la periferia, se destaca el trabajo del personal de salud, entre ellos enfermeros, médicos, personal administrativo, de mantenimiento y de limpieza, como así también el equipo de electromedicina del Ministerio de Salud, que es el encargado del mantenimiento y prevención de la aparatología.

Testimonios

En el marco de este plan, los profesionales, identifican las patologías y derivan los pacientes a los equipos de Cirugías Periféricas evitando el traslado de las personas a la Capital de San Juan.

image.png

Tal es el caso de Dayana Yamila Carbajal quien contó cómo fue el proceso anterior y posterior a su cirugía, destacando la atención y el profesionalismo de cada especialista. Dayana tiene 31 años, es vecina de la localidad de Barreal, residiendo a solo 15 minutos del Hospital. En su caso, tuvo que ser operada de vesícula.

image.png

“Mi experiencia fue muy buena, tuve una recuperación muy rápida y la atención de los médicos y el resto del equipo fue excelente. Para nosotros que vivimos a tantos kilómetros de San Juan es muy importante que se realicen las cirugías acá, y que no tengamos que viajar a la ciudad de San Juan, con todo lo que eso implica. Yo siempre digo que si alguien tiene que operarse no dude en hacerlo en el Hospital, hay un muy buen equipo, muy atentos y profesionales”, dijo.

image.png

Por su parte, Adelina Irene Enriquez de 26 años, también vive en Barreal y fue operada de la vesícula. Adelina precisó que su experiencia fue excelente con una rápida y exitosa recuperación. Adelina señaló: “Solo recuerdo el momento donde me pusieron el suero y luego cuando ingresé al quirófano, desde entonces me durmieron y cuando desperté ya me encontraba en la habitación. Mi operación fue de la vesícula, tenía cálculos, ingrese al quirófano a las 8:00 y salí a las 10:30 que fue cuando desperté ya en la habitación. La cirugía fue la convencional y los médicos fueron muy atentos, como también los enfermeros. Mi recuperación fue rápida, la herida sanó rápidamente, y lo más satisfactorio es que cicatrizó muy bien, no tuve ninguna dificultad o complicaciones”.