Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.

Un importante avance en el ámbito de la salud se registró en los últimos días en departamentos del interior de San Juan. Tanto el hospital de Albardón como el de Sarmiento pusieron en funciones sus nuevos equipos para cirugía laparoscópica.

“Con el avance de esta nueva aparatología adquirida por el Ministerio de Salud, el equipo de salud del Hospital Dr. José Giordano de Albardón realizó la primera cirugía laparoscópica, marcando un nuevo avance en la descentralización de los servicios de salud de la provincia”, destacaron desde el Ministerio de Salud de la provincia al respecto.

En el hospital albardonero, la intervención fue practicada a una paciente oriunda del departamento Chimbas, a quien se le realizó una cirugía de vesícula. El equipo de profesionales que intervino en la cirugía fue integrado por los cirujanos Mauro Marcuzzi y Marianela Zamora, las instrumentadoras Verónica Morales y Graciela Fernández, el anestesista Hernán Álvarez, el técnico en anestesia Roque Apasa y la enfermera de recuperación Marianela Tejada.

En tanto que, el Hospital Ventura Lloveras también cuenta con este nuevo equipamiento, que sumado a la radioscopía dinámica -Arco en C- permite brindar mayor seguridad a los procedimientos quirúrgicos y por ende a cada uno de los pacientes que acceden al sistema de salud provincial.

A través de la Dirección de Prestaciones Periféricas, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, el Ministerio de Salud adquirió recientemente las Torres de Laparoscopía. “Este equipamiento posibilita la realización de cirugías de mediana complejidad en distintas especialidades, como cirugía general, urología y ginecología”, indicaron desde el organismo.

Y sumaron: “La incorporación de este equipamiento de última generación permite a los equipos médicos de ambos hospitales desarrollar procedimientos que garantizan una recuperación más rápida, menor tiempo de internación y reducción de costos hospitalarios, mejorando así la calidad de atención para los pacientes”.

Por su parte, el director de Prestaciones Periféricas, José Caif, destacó que el lineamiento principal del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y del secretario de Medicina Preventiva, Pablo Arroyo, es avanzar en la descentralización de la cirugía. “De esta manera, hospitales de alta complejidad, como el Dr. Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga, podrán enfocarse en prestaciones más complejas, mientras que los hospitales periféricos reforzarán su capacidad resolutiva en beneficio de la comunidad”, destacó.