martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Los centros de salud sumaron la nueva aparatología necesaria. Desde el Ministerio de Salud destacaron que la incorporación colabora con la descentralización de los servicios de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.

Un importante avance en el ámbito de la salud se registró en los últimos días en departamentos del interior de San Juan. Tanto el hospital de Albardón como el de Sarmiento pusieron en funciones sus nuevos equipos para cirugía laparoscópica.

Lee además
La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos
las imagenes de un san juan apocaliptico, hecho por la ia: asi quedarian algunos lugares iconicos
Viral

Las imágenes de un San Juan apocalíptico, hecho por la IA: así quedarían algunos lugares icónicos

“Con el avance de esta nueva aparatología adquirida por el Ministerio de Salud, el equipo de salud del Hospital Dr. José Giordano de Albardón realizó la primera cirugía laparoscópica, marcando un nuevo avance en la descentralización de los servicios de salud de la provincia”, destacaron desde el Ministerio de Salud de la provincia al respecto.

En el hospital albardonero, la intervención fue practicada a una paciente oriunda del departamento Chimbas, a quien se le realizó una cirugía de vesícula. El equipo de profesionales que intervino en la cirugía fue integrado por los cirujanos Mauro Marcuzzi y Marianela Zamora, las instrumentadoras Verónica Morales y Graciela Fernández, el anestesista Hernán Álvarez, el técnico en anestesia Roque Apasa y la enfermera de recuperación Marianela Tejada.

image

En tanto que, el Hospital Ventura Lloveras también cuenta con este nuevo equipamiento, que sumado a la radioscopía dinámica -Arco en C- permite brindar mayor seguridad a los procedimientos quirúrgicos y por ende a cada uno de los pacientes que acceden al sistema de salud provincial.

La incorporación del equipo de salud

A través de la Dirección de Prestaciones Periféricas, dependiente de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, el Ministerio de Salud adquirió recientemente las Torres de Laparoscopía. “Este equipamiento posibilita la realización de cirugías de mediana complejidad en distintas especialidades, como cirugía general, urología y ginecología”, indicaron desde el organismo.

Y sumaron: “La incorporación de este equipamiento de última generación permite a los equipos médicos de ambos hospitales desarrollar procedimientos que garantizan una recuperación más rápida, menor tiempo de internación y reducción de costos hospitalarios, mejorando así la calidad de atención para los pacientes”.

Por su parte, el director de Prestaciones Periféricas, José Caif, destacó que el lineamiento principal del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, y del secretario de Medicina Preventiva, Pablo Arroyo, es avanzar en la descentralización de la cirugía. “De esta manera, hospitales de alta complejidad, como el Dr. Guillermo Rawson y el Marcial Quiroga, podrán enfocarse en prestaciones más complejas, mientras que los hospitales periféricos reforzarán su capacidad resolutiva en beneficio de la comunidad”, destacó.

Temas
Seguí leyendo

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Viejos conocidos, nuevas potencias y algunas sorpresas, así se conformó la delegación de San Juan para el Laborde

Iniciaron un sumario contra Naturgy: tras el viento Sur, hace tres días que más de 200 suministros no tienen luz en San Juan

San Juan confirmó la delegación que representará a la provincia en el Pre Cosquín 2026

Pusieron en funcionamiento una Unidad Operativa de la Policía de San Juan

"Felicidad", la palabra más repetida entre los primeros alumnos sanjuaninos en recibir sus netbooks

Para ayudar: cómo y dónde se podrá donar sangre en San Juan en octubre

Buscan vicedirectores para dos de las escuelas más prestigiosas de San Juan: cómo postularse

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan
Pronóstico

¿Otra vez ventarrón? Qué dice el pronóstico para San Juan

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

La zona de la calle Lemos está en plena transformación y ahora cobijará un polo gastronómico en Rawson.
Ordenamiento

Como Capital, Rawson avanza con la reubicación de sus carritos de comida rápida en polos gastronómicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Los hospitales de Sarmiento y Albardón ya pueden realizar cirugías laparoscópicas, lo que las autoridades calificaron como un avance en el ámbito de la salud local.
Gran avance

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Otro jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 con una falsa aplicación de inversiones de YPF

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso
Paren en Off

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso