viernes 31 de octubre 2025

En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

“Te amo, mi gorda”, escribieron en alusión a Guadalupe Luján Barboza; mientras que otra publicación decía: “Te amo, amor mío”, acompañada de una foto de Boris Lautaro Barboza. Ambos, junto a Agustín Barboza, fueron condenados a seis meses de prisión condicional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
emir barboza (1)
Horas antes de conocerse la condena, y tras las detenciones a principios de esta semana, algunos parientes expresaron su apoyo. “Te amo, mi gorda”, escribieron en alusión a Guadalupe Luján Barboza; mientras que otra publicación decía: “Te amo, amor mío”, acompañada de una foto de Boris Lautaro Barboza. Ambos, junto a Agustín Barboza, fueron condenados a seis meses de prisión condicional el pasado jueves, tras aceptar su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado.

emir barboza
emir barboza 1

Después del fallo, no se conocieron nuevas declaraciones públicas de la familia Barboza. Ni posteos en sus redes sociales.

El pasado 16 de octubre, en medio del dolor y la conmoción por el crimen del pequeño, los familiares de Emir se habían concentrado frente a los tribunales para pedir justicia. En aquella oportunidad, el padre del niño, visiblemente afectado, expresó: “Lo único que quiero es justicia por mi hijo y que todos paguen por igual”. Su tía, Luján, aseguró entonces: “Esto es una injusticia con Emir. Era un angelito”.

En esa misma jornada, los Barboza también intentaron despejar rumores sobre su participación en el conflicto que terminó en tragedia. “Nosotros somos ajenos al problema. No sé cómo se llegó a esto”, afirmaron, al tiempo que señalaron que el enfrentamiento comenzó por discusiones entre mujeres en redes sociales. “La familia nunca ha amenazado a nadie, son todas mentiras”, insistió Luján, quien además denunció que habían recibido burlas y hostigamiento por parte de otros involucrados.

image

La condena dictada este jueves alcanzó a Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza, quienes fueron detenidos durante un megaoperativo policial el pasado martes por la noche. En esa intervención, que incluyó más de 15 allanamientos y la participación de unos 200 efectivos, se investigaban amenazas cruzadas entre distintas familias del barrio -entre ellas los Barboza, Carrizo y Bazán-, en un contexto de creciente tensión tras la muerte del menor.

El crimen de Emir ocurrió la madrugada del 14 de octubre, en medio de un tiroteo entre grupos rivales en la Manzana 23 del Barrio Valle Grande, en Rawson. Desde una vivienda, se efectuaron varios disparos hacia la calle y uno de los proyectiles impactó en el pecho del niño, que jugaba cerca. Fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Temas
