jueves 16 de octubre 2025

Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson

El padre y la tía del niño de 7 años expresaron su dolor frente al palacio de tribunales y denunciaron amenazas y burlas hacia la familia tras el trágico hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto Canal 13 San Juan

Foto Canal 13 San Juan 

San Juan sigue conmocionada por el trágico fallecimiento de Emir, un niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en medio de una pelea en el barrio Valle Grande, en Rawson, ocurrido en la madrugada del pasado lunes.

En las puertas de los tribunales, la familia del pequeño se reunió para pedir justicia. El padre de Emir, visiblemente afectado, declaró: Lo único que quiero es justicia por mi hijo y que todos paguen por igual”. Por su parte, Luján, tía del niño, expresó: “Esto es una injusticia con Emir. Era un angelito”. Además aclaró que no fue el padre quien trasladó al menor al hospital, sino un tío, quien lo llevó en auto, aunque el niño ya había perdido signos vitales.

Según los familiares, el conflicto que derivó en la tragedia comenzó por disputas entre mujeres que se estaban señalando mutuamente en Facebook. “Nosotros somos ajenos al problema. No sé cómo se llegó a esto”, afirmaron. También comentaron que los vecinos temen hablar, aunque deberían hacerlo para esclarecer los hechos, ya que circulan muchas versiones falsas sobre lo ocurrido.

La tía de Emir sostuvo que su familia nunca ha amenazado a nadie y que los rumores sobre represalias son falsos. “Son todas mentiras, en ningún momento hemos dicho que íbamos a hacerles algo”, aseguró.

Finalmente, la familia relató que ellos sí han recibido amenazas de parte de otros involucrados, quienes incluso se burlaron de la familia cuando fueron a retirar muebles durante una mudanza, como si celebraran la situación. “Se ríen en nuestra cara, pero lo que han hecho es matar a una criatura”, concluyó Luján.

