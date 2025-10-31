viernes 31 de octubre 2025

Tras las rejas

Falso prestamista cayó en Caucete: estafó por $100 mil y robó un celular

El hombre, identificado como Walter González, fue detenido este viernes por efectivos de la Comisaría 37° tras ser denunciado por hurto y estafa. La Justicia ya investiga los casos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
falso prestamista

Un presunto prestamista trucho fue detenido este viernes en el departamento Caucete luego de que se conocieran dos denuncias en su contra. El acusado, identificado como Walter González, fue aprehendido por personal de la Comisaría 37° y permanece alojado en esa dependencia policial.

De acuerdo con fuentes policiales, una de las víctimas relató que González le sustrajo su teléfono celular. Paralelamente, otra persona lo denunció por una estafa: el hombre se habría hecho pasar por prestamista y, bajo engaño, consiguió una suma de 100 mil pesos.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas ya intervienen en la causa. En las próximas horas se espera la formalización de la detención del acusado, mientras avanza la investigación para determinar si existen más personas afectadas por su accionar.

