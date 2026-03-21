El casco le salvó la vida: motociclista chocó en Albardón y pudo ser una desgracia

Un violento siniestro vial tuvo lugar en Albardón y, como consecuencia, un motociclista resultó seriamente herido. Lo llamativo del hecho fue que fue registrado por una cámara de seguridad que mostró cómo el conductor de menor porte se salvó de milagro gracias al casco que llevaba puesto.

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Según informó el medio local, El Eje de Albardón, el choque sucedió sobre avenida Sarmiento, frente al Parque Latinoamericano, y tuvo como protagonista a un joven que se desplazaba en su moto e impactó contra un automóvil, que giraba en la intersección con calle Mitre.

Por la velocidad con la que se dirigía el rodado de menor porte, al parecer, a ninguno de los conductores involucrados les habría dado tiempo de evitar la embestida.

Tras el choque, el motociclista que voló por el aire y que cayó al pavimento resultó herido en una de sus piernas. De inmediato, fue asistido por el conductor y su acompañante, una mujer con uniforme de Policía.

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