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Pudo ser una tragedia

Dos motociclistas perdieron el control en el Jardín de los Poetas y terminaron hospitalizados

El siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde, en la Ruta 12, en Rivadavia. Testigos afirman que lo que provocó la caída de los heridos fueron dos perros que los sorprendieron a cruzarse repentinamente en su camino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos motociclistas resultaron seriamente heridos y como consecuencia debieron ser trasladados al Hospital Rawson, luego de perder el control y caer al pavimento en el Jardín de los Poetas.

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El siniestro vial ocurrió este sábado por la tarde, en la Ruta 12, donde un hombre y una mujer que se trasladaban en moto se vieron sorprendidos por unos perros que se cruzaron repentinamente en su camino.

Asi lo afirmaron testigos que observaron el momento en que los damnificados pudieron esquivar a los animales en su trayecto, aunque la maniobra derivó en una estrepitosa caída.

Por las lesiones que sufrieron, los heridos, que fueron asistidos por personal de emergencias, al igual que por las personas que pasaban por el lugar y atestiguaron la escena, debieron ser llevados en ambulancia hasta el nosocomio de Capital.

Si bien se desconocen las identidades de los involucrados, fuentes allegadas indicaron que estarían fuera de peligro y que serán monitoreados por personal médico, dados los golpes que sufrieron en la cabeza y otras partes del cuerpo.

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