Rivadavia: motochorros sorprenden a una mujer en un auto, le revientan una ventanilla y le roban todo

Durante la noche de este jueves, una vecina del B° Camus de Rivadavia fue víctima de un violento robo por parte de motochorros. Según su denuncia, dos sujetos la sorprendieron cuando estaba en el interior de su auto y le sustrajeron todo lo que tenia de valor.

Según contó la víctima, ella estaba sentada en el interior de su auto Ford cuando los motochorros se pusieron a su lado, instantáneamente le reventaron una ventanilla y le sacaron una cartera que contenía, $10.000, una celular SAMSUNG,, una campera, la cartera con documentación persona, entre otros elementos que guardaba el bolso negor.

Estos motochorros no habrían atacado con arma, ya que la mujer dijo que no le exhibieron ningún objeto como un cuchillo o revolver. Solo manifestó que fue muy rápido.

El caso ahora está siendo investigado por UFI Delitos Contra la Propiedad a cargo del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, como así también personal de comisaría 13ra.