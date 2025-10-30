jueves 30 de octubre 2025

Dolor en Rivadavia

Quién era el sereno que encontraron sin vida en una empresa en La Bebida

El deceso de Héctor Orlando Pastrán se conoció durante el último miércoles. El hombre padecía hipertensión y trombosis, comentaron sus compañeros. Tras el fallecimiento, hubo mensajes de dolor en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un profundo pesar se apoderó este miércoles de los vecinos de La Bebida, en Rivadavia, luego de que se conociera la muerte de un trabajador que cumplía funciones de sereno en una empresa de la zona. El hallazgo se produjo en horas de la mañana, dentro de una pasera ubicada en calles Comercio y 9 de Julio. Por este motivo, hubo mensajes de dolor en las redes sociales.

Vecinos y amigos de Héctor Orlando Pastrán lo recordaron como un hombre querido y trabajador. “Triste noticia, excelente vecino y sobre todo amigo de la familia”, “que descanse en paz. Muy buen vecino. Fuerza a la familia”, escribieron, reflejando el pesar de una comunidad que lo conocía de toda la vida.

El caso

Según informaron fuentes judiciales, el fallecido fue identificado como Héctor Orlando Pastrán, de 59 años. Fue un compañero quien lo encontró tendido en el suelo y dio aviso inmediato a la Policía. Efectivos de la Comisaría 38° llegaron al lugar y, poco después, intervino personal de la UFI de Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Sebastián Gómez y su ayudante Maximiliano Gerarduzzi.

En un primer momento, la escena generó preocupación por la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad del lugar permitió establecer que Pastrán se desplomó repentinamente, sin intervención de terceros. Aun así, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, con el objetivo de confirmar la causa exacta del deceso.

Compañeros del fallecido comentaron que el hombre padecía hipertensión y trombosis, enfermedades que podrían haber estado vinculadas con su muerte. Mientras tanto, efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en la empresa, donde el dolor y la consternación fueron inevitables.

