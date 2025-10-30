Video: con un arma tumbera, así robó en un kiosco de Chimbas

Un robo quedó registrado en un video . El incidente ocurrió cerca de las 23:30 horas del pasado miércoles en Villa Obrera , Chimbas , según denunciaron vecinos a través de las redes sociales.

Las imágenes muestran a un hombre con buzo color crema, riñonera y casco, que se encuentra parado frente a la vereda de un kiosco. En un primer momento, parece que se dispone a comprar algo, mientras la kiosquera saca la terminal PayWay.

Sin embargo, el hombre busca algo en una mochila que estaba en el piso y, de repente, saca un arma tumbera. Con el objeto, amenaza a la trabajadora del comercio y le sustrae un celular junto con otros elementos que estaban en una bolsa de color rosa.

Tras el robo, el delincuente huyó rápidamente del lugar, dejando atrás imágenes que ahora buscan ayudar a las autoridades a identificarlo y dar con su paradero.

El video