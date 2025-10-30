Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue baja a $1.480

El dólar sigue siendo tema de la agenda post electoral por sus fluctuaciones y variaciones. Tras la euforia de las elecciones, registró bajas y alzas abruptas que de cierta manera preocupó a los analistas y ahorristas por la incertidumbre que gneraba, pero todo lleva a interpertar que la cotización logró cierta estabilidad en una brecha mas acotada.

Por estas horas el dólar oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se está comercializando a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. En la provincia, según el sitio DólarSanJuan.com, el dólar blue se encuentra en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta, $20 menos de los valores registrados durante la apertura de los mercados.

image

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.465,04 para la compra y $1.465,43 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460

Banco Supervielle - venta $1.420 / compra $1.460

Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465

Banco Columbia - venta $1.420 / compra $1.460

Banco Santander - venta $1.415 / compra $1.465

Banco ICBC - venta $1.390 / compra $1.455

Banco Galicia - venta $1.405 / compra $1.455

Banco Macro - venta $1.400 / compra $1.460

Banco de San Juan - venta $1.385 / compra $1.465

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)