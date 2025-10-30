jueves 30 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: se "estabiliza" la cotización en los bancos y el blue baja a $1.480

La cotización del dólar parece una montaña rusa. Las fluctuaciones se siguen dando con el paso de las horas, pero todo parece indicar que buscará estabilizarse en una brecha más acotada. Los valores actuales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El dólar sigue siendo tema de la agenda post electoral por sus fluctuaciones y variaciones. Tras la euforia de las elecciones, registró bajas y alzas abruptas que de cierta manera preocupó a los analistas y ahorristas por la incertidumbre que gneraba, pero todo lleva a interpertar que la cotización logró cierta estabilidad en una brecha mas acotada.

Lee además
dolar en san juan y una nueva jornada con bajas: con el blue a $1.500, en los bancos se vende mas barato
Mercado cambiario

Dólar en San Juan y una nueva jornada con bajas: con el blue a $1.500, en los bancos se vende más barato
el dolar en san juan: baja el oficial y el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

El dólar en San Juan: baja el oficial y el blue se vende a $1.520

Por estas horas el dólar oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se está comercializando a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. En la provincia, según el sitio DólarSanJuan.com, el dólar blue se encuentra en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta, $20 menos de los valores registrados durante la apertura de los mercados.

image

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.465,04 para la compra y $1.465,43 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.410 / compra $1.460
  • Banco Supervielle - venta $1.420 / compra $1.460
  • Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465
  • Banco Columbia - venta $1.420 / compra $1.460
  • Banco Santander - venta $1.415 / compra $1.465
  • Banco ICBC - venta $1.390 / compra $1.455
  • Banco Galicia - venta $1.405 / compra $1.455
  • Banco Macro - venta $1.400 / compra $1.460
  • Banco de San Juan - venta $1.385 / compra $1.465

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Dólar post elecciones: se estabiliza el oficial y en San Juan el blue se vende a $1.500

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos

Caputo aseguró que tras las elecciones el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero no se animó a dar un precio

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan.
Repercusiones

La advertencia de que el agua se acaba en San Juan desató un cruce entre la universidad Católica y el sector productivo

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Este es Lucas Mazzaforte, el interno quemado.
Reo herido

Un preso se prendió fuego dentro del Penal de Chimbas

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino
Capital

Golpearon a una trabajadora sexual porque quedaron insatisfechos con el servicio: terminaron detenidos en el centro sanjuanino

Imagen ilustrativa
Sanjuanino estafado

Invirtió $4.500.000 en una plataforma digital, le hicieron creer que ganó 23.000 dólares y terminó sin un peso

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas
Datos del tiempo

Calor, vientos Zonda y Sur ¿y lluvia?: el combo de inclemencias que pronosticaron para San Juan durante las próximas horas

Te Puede Interesar

Romagnoli, en modo clásico: Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie video
Batalla en el Gambarte

Romagnoli, en modo clásico: "Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes, no en puntita de pie"

Por Carla Acosta
Imagen de archivo.
En Casa Rosada

A minutos de la reunión, Orrego y 19 gobernadores volverán al diálogo con Milei y todo su Gabinete

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo video
ALMATEUR

Un ingeniero en el tatami: la historia sanjuanina que inspira dentro y fuera del judo

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes
Sarmiento

Tras un operativo en Ruta 40, dos hombres fueron aprehendidos por adulterar un auto: las imágenes

El vino sanjuanino atraviesa un año de contrastes: cae el consumo, y surgen señales inesperadas dentro del mercado.
Cifras oficiales

¿Qué está pasando con el vino sanjuanino?: las ventas y una señal en lo que va del año que pocos esperaban