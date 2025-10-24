viernes 24 de octubre 2025

Mercado cambiario

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540

Es el último día hábil antes de las elecciones y tras varias fluctuaciones la cotización del dólar baja. Las expectativas e incertidumbre están puestas en lo que pasará el próximo lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Varias jornadas de turbulencia registró el dólar con la meta puesta en lo que pasará luego de los comicios del 26 de octubre. En el último día hábil, todo parece indicar que reposará en una tensa calma hasta el próximo lunes, donde el mercado apuesta, con cierta cautela, a que el régimen cambiario actual no sufra grandes modificaciones.

Por estas horas el dólar oficial cotiza a $1.455 a la venta y $1.505 para la venta, manteniendo la cotización con la que cerró este jueves.

Por su parte, el blue en la city porteña cotiza en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta. En San Juan el valor es mayor. Según el sitio dolarsanjuan.com, la cotización del dólar paralelo en la provincia es de $1.440 para la compra y $1.540 para la venta.

image

En el caso del dólar MEP, cerrando la semana se ubica en $1.536,22 para la compra y $1.537,34 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

  • Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
  • Banco Nación - venta $1.455 / compra $1.505
  • Banco Supervielle - venta $1.468 / compra $1.508
  • Banco BBVA - venta $1.460 / compra $1.515
  • Banco Columbia - venta $1.473 / compra $1.513
  • Banco Santander - venta $1.470 / compra $1.520
  • Banco ICBC - venta $1.425 / compra $1.500
  • Banco Galicia - venta $1.470 / compra $1.520
  • Banco Macro - venta $1.450 / compra $1.525
  • Banco de San Juan - venta $1.455 / compra $1.525

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

