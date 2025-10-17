viernes 17 de octubre 2025

Mercado cambiario

Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500

El Tesoro de Estados Unidos siguen comprando pesos para controlar la cotización del dólar. El efecto electoral aumenta la demanda y presiona sobre el precio. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar blue.jpg

Cerrando la semana, con varias intervenciones realizadas por el Tesoro de Estados Unidos en medio, el dólar sigue al alza en algunos sitios se comercializa superando los $1.500. La demanda por parte de pequeños ahorristas que buscan cubrirse en la divisa extranjera antes de las elecciones también ejerce su presión en la cotización, por lo que se espera que hasta el 26 de octubre la moneda tenga varias fluctuaciones.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Mientras tanto, el blue en la city porteña se ubica en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar paralelo en la provincia, según la cotización del sitio DolarSanJuan.com se ubica en $1.410 para la compra y $1.510 para la venta.

Un detalle no menor es que en los grupos de compra y venta de divisas la cotización varía, ubicándose algunas ofertas por debajo del valor señalado para el dólar blue.

image

En el caso del dólar MEP, la cotización se encuentra en $1.489,33 para la compra y $1.490,12 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.415 / compra $1.465
  • Banco Supervielle - venta $1.417 / compra $1.457
  • Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465
  • Banco Columbia - venta $1.426 / compra $1.466
  • Banco Santander - venta $1.415 / compra $1.465
  • Banco ICBC - venta $1.415 / compra $1.470
  • Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.460
  • Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.465
  • Banco de San Juan - venta $1.415 / compra $1.495

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

