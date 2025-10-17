Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500

Cerrando la semana, con varias intervenciones realizadas por el Tesoro de Estados Unidos en medio, el dólar sigue al alza en algunos sitios se comercializa superando los $1.500. La demanda por parte de pequeños ahorristas que buscan cubrirse en la divisa extranjera antes de las elecciones también ejerce su presión en la cotización, por lo que se espera que hasta el 26 de octubre la moneda tenga varias fluctuaciones.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Mientras tanto, el blue en la city porteña se ubica en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar paralelo en la provincia, según la cotización del sitio DolarSanJuan.com se ubica en $1.410 para la compra y $1.510 para la venta.

Un detalle no menor es que en los grupos de compra y venta de divisas la cotización varía, ubicándose algunas ofertas por debajo del valor señalado para el dólar blue.

En el caso del dólar MEP, la cotización se encuentra en $1.489,33 para la compra y $1.490,12 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.415 / compra $1.465

Banco Supervielle - venta $1.417 / compra $1.457

Banco BBVA - venta $1.410 / compra $1.465

Banco Columbia - venta $1.426 / compra $1.466

Banco Santander - venta $1.415 / compra $1.465

Banco ICBC - venta $1.415 / compra $1.470

Banco Galicia - venta $1.400 / compra $1.460

Banco Macro - venta $1.385 / compra $1.465

Banco de San Juan - venta $1.415 / compra $1.495

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)