viernes 24 de octubre 2025

Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El operario estaba junto a otros compañeros limpiando una acequia cuando empezó a sentirse mal. Tenía 57 años. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-24 at 12.20.55

A media mañana de este viernes perdió la vida un operario de la Municipalidad de Santa Lucía. El mismo, se encontraba haciendo trabajos de mantenimiento en un espacio verde ubicado en las inmediaciones de calles Calle Roque Sáenz Peña entre Colón y San Juan, y de un momento a otro cayó desvanecido sobre una cuneta.

Sus compañeros lo ayudaron, se llamó al 911 y la ambulancia se presentó en el lugar. Los profesionales de la salud lo atendieron y confirmaron su deceso. El mismo fue identificado como Eduardo García, de 57 años.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 12.20.55 (1)

Se cree que el hombre falleció por causas naturales. De igual forma, el cuerpo será trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmar cuál fue la causa.

Desde la Justicia confirmaron que García estaba limpiando la acequia que está en la puerta del barrio privado Campo La Rosa. Sus compañeros dijeron que García empezó a decir que se sentía mal y cayó a la cuneta. La médica legista fue al lugar y confirmó que el mismo no tenía signos de violencia.

En el hecho está trabajando personal de la brigada policial de UFI Delitos Especiales junto al ayudante fiscal César Recio y el fiscal Adolfo Díaz.

