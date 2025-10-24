viernes 24 de octubre 2025

Conmovedor

Casi siete años después del milagro, el abuelo de Aitana cumplió su promesa y subió de rodillas a la Difunta Correa

Felipe Mercado, abuelo de la pequeña Aitana Falcón, fue hasta el santuario de Vallecito para agradecer el milagro que, según su fe, salvó la vida de su bisnieta en 2018.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aitana junto con su bisabuelo. Foto: Gentileza El Bastón.&nbsp;

Aitana junto con su bisabuelo. Foto: Gentileza El Bastón. 

La emoción invadió el santuario de la Difunta Correa cuando Felipe Mercado, conocido como “el tata” de Aitana, cumplió la promesa que había hecho hace casi siete años: subir de rodillas las escalinatas del santuario para agradecer el milagro que, asegura, le devolvió la vida a su bisnieta.

Aitana Falcón tenía apenas un año cuando, en diciembre de 2018, sufrió un trágico accidente doméstico en Caucete. Su tío, sin advertir su presencia, la atropelló mientras hacía marcha atrás con la camioneta. La pequeña quedó gravemente herida, pasó semanas en coma y fue sometida a varias cirugías en el Hospital Garrahan, donde permaneció internada durante meses.

Su recuperación fue lenta, dado que tuvo que afrontar varias operaciones e incluso tuvo que ser intervenida en el Hospital Garrahan

Hoy, con 8 años y completamente recuperada, Aitana acompañó a su bisabuelo en el emotivo recorrido. Juntos, subieron hasta el santuario de la Difunta Correa, símbolo de la devoción popular sanjuanina, donde Felipe cumplió su promesa de hacerlo de rodillas, en señal de agradecimiento.

