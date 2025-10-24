viernes 24 de octubre 2025

En las redes

¡Otra vez sopa! Aparecieron nuevos videos de "luces extrañas" en Jáchal

Las imágenes se viralizaron en las redes. Este nuevo episodio se suma a una serie de avistamientos que vienen ocurriendo en la provincia desde hace meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los últimos días, la cuenta de TikTok @cafe.ufologico.san.juan volvió a encender el debate en las redes sociales. Esta vez, compartió dos nuevos videos grabados en Jáchal que muestran lo que los usuarios describen como “luces extrañas” desplazándose en el cielo.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, acumularon cientos de reacciones y decenas de comentarios. Mientras algunos internautas señalaron que podría tratarse de “la luz mala”, otros aseguraron haber visto el mismo fenómeno en distintas zonas del Gran San Juan, como Rivadavia y Santa Lucía.

Este nuevo episodio se suma a una serie de avistamientos que vienen ocurriendo en la provincia desde hace meses. En septiembre, un video captado en Los Blanquitos, Jáchal, mostró una luz que se movía entre los cerros a plena luz del día, algo poco común en este tipo de registros. El fenómeno se volvió viral y reavivó las especulaciones sobre posibles avistamientos de ovnis.

Aquel caso motivó a lectores y curiosos a compartir otras grabaciones similares. En esa oportunidad, vecinos de Rivadavia reportaron haber visto “dos o tres luces que se encienden con fuerza, luego se apagan y vuelven a aparecer en otro punto del cielo”, en la zona limítrofe con Zonda.

Los fenómenos registrados en Jáchal no son nuevos. La región tiene un historial de avistamientos que despierta curiosidad tanto en lugareños como en ufólogos. En enero, una integrante del grupo “OVNI Paranormal Jáchal” compartió imágenes de luces que se movían en formación triangular, y un mes después se documentaron apariciones similares que permanecían suspendidas varios segundos sobre el horizonte.

La frecuencia de estos episodios llevó incluso a que, en septiembre del año pasado, el departamento fuera sede de una Jornada Nacional de Ufología, que reunió a investigadores de todo el país para analizar los casos reportados en la zona.

