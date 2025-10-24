viernes 24 de octubre 2025

Atención

La UNSJ anunció las inscripciones para el ingreso a sus colegios preuniversitarios

Las inscripciones serán online durante noviembre y los exámenes se rendirán en diciembre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Establecieron las fechas de examen para el ingreso a los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

La Universidad Nacional de San Juan dio a conocer el calendario oficial para quienes aspiran a ingresar a alguno de sus institutos preuniversitarios. Los interesados deberán inscribirse entre el 10 y el 14 de noviembre a través del sitio web de la UNSJ.

Una vez completado el trámite digital, los postulantes tendrán que presentar el certificado de sexto grado entre el 17 y el 21 de noviembre, paso indispensable para poder rendir los exámenes.

Las evaluaciones se desarrollarán los días 1 y 2 de diciembre, con pruebas de Lengua el primer día y de Matemáticas el segundo. Los exámenes se llevarán a cabo en las sedes del Colegio Central Universitario y la Escuela Industrial.

Este proceso de selección permite el ingreso a cualquiera de los tres establecimientos educativos dependientes de la UNSJ: el Colegio Central Universitario, la Escuela Industrial y la Escuela de Comercio.

