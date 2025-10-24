viernes 24 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo Pregunta

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos

Entre risas, nostalgia y orgullo, los sanjuaninos contaron qué los conmueve del país: desde la calidez de su gente hasta los lazos familiares que le dan sentido a todo. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Argentina

Salir a la calle siempre revela algo más que el pulso del día: muestra el corazón de la gente. En vísperas de un nuevo proceso electoral, salimos a preguntarles a los sanjuaninos qué es lo que más los emociona de vivir en Argentina, y las respuestas fueron un espejo de lo que somos: apasionados, resilientes y profundamente humanos.

Lee además
en una palabra, ¿que significa mama para vos?: las respuestas de la calle video
Tiempo Pregunta

En una palabra, ¿qué significa mamá para vos?: las respuestas de la calle
Aitana junto con su bisabuelo. Foto: Gentileza El Bastón. 
Conmovedor

Casi siete años después del milagro, el abuelo de Aitana cumplió su promesa y subió de rodillas a la Difunta Correa

La mayoría coincidió en destacar la calidez de la gente, esa mezcla de cercanía, humor y solidaridad que florece incluso en los momentos más difíciles. Varios hablaron de la empatía argentina, de cómo un desconocido puede volverse cómplice en una charla de colectivo o en una fila del banco, y de la capacidad de los argentinos para reírse —a veces con ironía— de sus propias crisis.

Otros entrevistados eligieron un costado más íntimo: sus hijos, sus familias y las relaciones que los sostienen. En sus palabras, vivir en Argentina es tener siempre un motivo para emocionarse, ya sea en un abrazo, en un asado de domingo o en la simple rutina de ver crecer a los suyos. Un retrato colectivo que confirma que, más allá de los vaivenes, este país sigue latiendo al ritmo del afecto.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué emociona a los sanjuaninos de vivir en Argentina?
Temas
Seguí leyendo

Gabriela Exilart y un viaje literario que unió historia, amistad y emoción en San Juan

La UNSJ anunció las inscripciones para el ingreso a sus colegios preuniversitarios

"Siento que no quepo en este mundo": la impactante frase de un médico tras el debate por el cartel en una panadería sanjuanina

Tras la eutanasia legal en Uruguay, gran parte de los sanjuaninos están a favor de que se abra el debate en el país

¡Otra vez sopa! Aparecieron nuevos videos de "luces extrañas" en Jáchal

Entre la ley y el evangelio: Horacio Hernández, de poner multas a servidor de Dios

Banco San Juan será sponsor de Argentina Mining Cuyo 2025

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una panadería sanjuanina generó debate por el mensaje que colocó en la puerta con el supuesto fin de atraer clientes.
Polémica

Debate en las redes por el cartel de una panadería sanjuanina que mezcla el estado físico con los secuestros

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas
Delitos Especiales

Se conoció la causa de muerte de Agustina, la adolescente de Sarmiento: que pasó en las horas previas

El viento Zonda podría llegar esta tarde para la zona oeste de la geografía sanjuanina.
Pronóstico

Alerta amarilla por viento Zonda para varios departamentos de San Juan: a qué hora llegaría

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba
Triste noticia

Identificaron al empleado municipal de Santa Lucía que murió mientras trabajaba

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal
Una semana después

El tirador acusado de asesinar en Villa San Patricio seguirá preso en el Penal

Te Puede Interesar

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera video
Pasiones del Interior

De tal palo tal astilla: madre e hija y el sueño de jugar juntas en Primera

Por Luz Ochoa
Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan video
Informe especial

Video: en 7 minutos, cómo fueron las elecciones intermedias en las últimas dos décadas en San Juan

Aitana junto con su bisabuelo. Foto: Gentileza El Bastón. 
Conmovedor

Casi siete años después del milagro, el abuelo de Aitana cumplió su promesa y subió de rodillas a la Difunta Correa

La hora de la desaparición, una de las películas señaladas como una de las mejores del año en el género del terror, ya se puede ver en casa. video
Tiempo para Ver

Llegó al streaming una de las películas rankeadas entre las más terroríficas del año

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos video
Tiempo Pregunta

Lo que más nos emociona de vivir en Argentina, según los sanjuaninos