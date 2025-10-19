domingo 19 de octubre 2025

Tiempo Pregunta

En una palabra, ¿qué significa mamá para vos?: las respuestas de la calle

En la antesala del Día de la Madre, recorrimos distintos puntos de la provincia con una consigna clara: que cada persona eligiera una sola palabra para describir a su mamá. Las respuestas quedaron registradas en este video especial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dìa de la madre

Este domingo se celebra el Día de la Madre en todo el país y, como cada año, la fecha moviliza emociones, recuerdos y homenajes. Con Tiempo Pregunta salimos a preguntarles a los sanjuaninos cómo definirían a sus madres en una sola palabra, una consigna simple pero cargada de significado.

Lee además
Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos
El equipo que conforma Mi Hemofilia. 
Avances

Mi Hemofilia, una app que busca simplificar el tratamiento a 100 pacientes en el Hospital Rawson

En nuestro recorrido por las calles, nos encontramos con personas de distintas edades y barrios que participaron espontáneamente del juego. Cada respuesta fue registrada en video, dando forma a un collage emotivo que refleja el vínculo único entre madres e hijos. Mirá el especial completo a continuación.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Podrías definir a tu mamá en una palabra?

