En una palabra, ¿qué significa mamá para vos?: las respuestas de la calle

Este domingo se celebra el Día de la Madre en todo el país y, como cada año, la fecha moviliza emociones, recuerdos y homenajes. Con Tiempo Pregunta salimos a preguntarles a los sanjuaninos cómo definirían a sus madres en una sola palabra, una consigna simple pero cargada de significado.
En nuestro recorrido por las calles, nos encontramos con personas de distintas edades y barrios que participaron espontáneamente del juego. Cada respuesta fue registrada en video, dando forma a un collage emotivo que refleja el vínculo único entre madres e hijos. Mirá el especial completo a continuación.
Embed - Tiempo Pregunta: ¿Podrías definir a tu mamá en una palabra?