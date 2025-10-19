lunes 20 de octubre 2025

Declaraciones

Lo que dijo Romagnoli en conferencia: la importancia de la victoria, el clásico con el Tomba y a "trabajar con tranquilidad"

La conferencia del DT de San Martín fue más rápida de lo habitual, ya que el técnico Gustavo Quinteros de Independiente no la hizo. Respondió todo y le pidió a todos tranquilidad; además se mostró muy seguro para lo que resta del campeonato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
a "Pipi Romagnoli volvió a hacer una conferencia de prensa en Concepción. Hace dos semanas, tras el empate del Instituto, dijo que tenía fuerzas para seguir delante de San Martín. Tuvo sus frutos porque consiguió dos victorias seguidas y llega al clásico con Godoy Cruz con mucha seguridad.

Las preguntas cambiaron totalmente y respondió a todo. En primer lugar se siente muy orgulloso con su equipo y con la mejoría que ha demostrado en los últimos partidos: “El equipo ha mejorado un montón. Ahora es partido a partido. Seguimos en la lucha. Nos cercamos a muchos rivales”.

San Martín sigue en descenso, pero a tan solo 1 unidad de otros equipos y con tan solo tres fechas por jugarse, el DT quiere quedarse en primera división: “Lo vamos a intentar”, expresó.

Sobre el partido en sí contra Independiente, dejó en claro que fue de mucha lucha y donde los dos tuvieron posibilidades. Ante la pregunta del arbitraje, Romagnoli fue cauto: “Fue un duelo complicado. No me quejo de los 8 minutos agregados. Se jugó poco. No hay nada que decir. Dirigió bien”, expresó por Merlos.

“Lo positivo es que ganamos necesitábamos ganar. Venimos achicando puntos. Hoy nos encontramos a 1 de Talleres, Gimnasia”. “Lo positivo es que ganamos necesitábamos ganar. Venimos achicando puntos. Hoy nos encontramos a 1 de Talleres, Gimnasia”.

Sobre la etapa fina del campeonato, el técnico del Verdinegro resaltó: “No hay que desesperarnos. Paso a paso. Hoy viene el clásico y es un rival directo. Es partido a partido”.

San Martín tendrá dos semanas para estudiar el partido contra Godoy Cruz que ahora no solo será un partido para quedarse con el clásico, sino que ya es un rival directo en la tabla de abajo.

