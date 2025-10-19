domingo 19 de octubre 2025

Primera Nacional

Escándalo en el Ascenso: un árbitro suspende el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tras recibir amenazas

Lucas Comeñesa se retiró a los vestuarios al finalizar el primer tiempo, con Gimnasia ganando 1-0, tras una polémica expulsión y un penal no sancionado que generaron fuertes reproches del público y los jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
20251019-165138-jpg.

El partido de ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera División entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido este domingo durante el entretiempo, luego de que el árbitro Lucas Comesaña recibiera amenazas por parte de directivos del club local.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evalúa una intervención inmediata ante la gravedad institucional del hecho, que podría acarrear sanciones severas para Gimnasia de Jujuy tanto en el ámbito deportivo como organizativo. El árbitro Comesaña comunicó oficialmente la suspensión al considerar que no existían condiciones de seguridad para continuar el encuentro.

“El partido está suspendido, después resolverá el Tribunbal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral”, confirmó el juez Comesaña en diálogo con TyC Sports.

Por su parte, el presidente de Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, también dio su versión de lo ocurrido: “No nos causa gracias hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo salubridad ni el estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso”.

El incidente se produjo cuando el equipo jujeño ganaba 1-0 y, según trascendió, miembros de la dirigencia local habrían increpado y amenazado al juez en la zona de vestuarios. Además, durante la primera etapa, el árbitro expulsó a Matías Noble y desestimó un reclamo de penal a favor del conjunto local.

Por el momento, no se ha definido una nueva fecha para la reanudación del partido y se aguarda el informe oficial del árbitro, así como las decisiones que adopten las autoridades del fútbol argentino en las próximas horas.

Fuente: Infobae

