¿Bomba en River?: el escándalo que protagoniza Germán Pezzella por una doble vida que habría terminado en su separación

En los últimos días, y luego de varios meses de especulaciones, trascendió que Germán Pezzella se habría separado de su esposa, Agustina Bascerano, tras diez años juntos. Según los rumores que circulan, la ruptura no habría sido amigable, ya que se dio a conocer que el defensor de la Selección Argentina mantuvo una relación paralela con otra mujer que también estaba casada, lo que habría complicado aún más la situación.

En redes El emotivo mensaje de Marcelo Orrego por el Día de la Madre: "Por las que están y por las que llevamos en el corazón"

Hace un tiempo, Pochi de Gossipeame había insinuado que existía una crisis entre Germán Pezzella y su esposa, luego de que ella borrara de sus redes todas las fotos juntos. La falta de publicaciones en pareja había alimentado los rumores sobre su relación, y finalmente, en el programa Puro Show (eltrece), la panelista confirmó la separación y compartió detalles que sorprendieron al público.

Según sus declaraciones, Pezzella habría llevado una vida paralela durante un tiempo. "Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también estaba en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata", aseguró y dejó entrever la complejidad y el escándalo que rodearon la ruptura.

Qué se sabe sobre la supuesta"doble vida" de Germán Pezzella

Pochi brindó detalles sobre cómo se habría desarrollado el vínculo entre Pezzella y Agustina Tedesco: "Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano’. A mí lo que me dicen es que Germán Pezzella efectivamente estaría con Agustina Tedesco".

Por su parte, Pampito agregó su versión sobre la historia: "Yo leí las conversaciones de Pochi con uno de los cuatro protagonistas de esta historia, donde le termina confirmando, con mucha cautela, este romance. Las dos parejas de esta historia se rompieron y los que eran amantes ya están juntos". De esa manera, subrayó que la relación secreta finalmente se habría consolidado tras las separaciones.

Por el momento, ni Germán Pezzella ni Bascerano se pronunciaron públicamente sobre la situación. La pareja se había casado en 2023 y durante varios años compartieron su vida en Europa para acompañar el desarrollo de la carrera profesional del futbolista en clubes de España e Italia. A lo largo de ese tiempo, construyeron una vida juntos lejos de la atención mediática, pero la noticia de la separación ahora los coloca en el centro de la escena.