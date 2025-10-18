sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fecha 13

Belgrano dio el golpe y derrotó a Boca por el Torneo Clausura

Una semana y media después del fallecimiento de Russo, el Xeneize cayó 2-1 a manos del Pirata en La Bombonera, por la fecha 13 del campeonato local en un duelo correspondiente a la Zona A.fallecimiento de Russo, el Xeneize pierde 2-1 con el Pirata en La Bombonera, por la fecha 13 del campeonato local en un duelo correspondiente a la Zona A.

Por Redacción Tiempo de San Juan
belgrano-festejo-de-gol-lucas-passerini-_862x485
srQlplY33_1290x760__1
leandro-paredes-boca-vs-belgrano_862x485
1738956756666

En una velada que contó con una serie de emotivos homenajes a Miguel Ángel Russo al ser el primer partido del Xeneize tras su fallecimiento, Boca cayó 2-1 a manos de Belgrano en La Bombonera, un partidazo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 entre dos animadores de la Zona A.

Lee además
victoria de river y manito a san martin
Torneo Clausura

Victoria de River y manito a San Martín
con otra actuacion deslumbrante de messi, inter miami vencio 5-2 a nashville en el cierre de la fase regular de la mls
Fútbol internacional

Con otra actuación deslumbrante de Messi, Inter Miami venció 5-2 a Nashville en el cierre de la fase regular de la MLS

Tras un primer tiempo donde todas las miradas se las llevó la durísima patada de Lautaro Blanco, en el inicio de la etapa complementaria el Pirata sacó provecho de penal a instancias del VAR que Lucas Passerini cambió por la apertura del marcador. Una distancia que logró estirar minutos más tarde con el gol en contra de Leandro Paredes.

El descuento de Exequiel Zeballos no le alcanzó al Club de la Ribera, que perdió la oportunidad de treparse a la cima del grupo y podría llegar a terminar la fecha fuera de la zona de Playoffs.

En desarrollo...

Seguí leyendo

Alianza y Peñaflor empataron sin goles en el debut del Regional Amateur

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

Jockey logró un triunfazo en Mendoza y sigue soñando con la Copa de Oro

El conmovedor homenaje a Russo: detalle en la camiseta, banderas y presencia de la familia

Franco Colapinto terminó 14° en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la Cruz Roja

Franco Colapinto terminó 17mo en la qualy de la Sprint de Austin

Un hombre hurtó un bolso de camisetas y pelotas de un club sanjuanino de futsal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la cruz roja
De no creer

Un famoso basquetbolista argentino y su pareja agredieron a una enfermera de la Cruz Roja

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

El predio que ocupó por muchos años la emblemática parrilla “La Nueva Estancia”, en Santa Lucía, será empleado para poner una estación de servicio bandera Shell.
Inversión local

Luz verde para construir una estación de servicio en una icónica esquina de San Juan, con una joyita y otras sorpresas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina

Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros
De no creer

Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros

Te Puede Interesar

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia
Disputa

En Ullum vuelven a la carga con la puja por un famoso predio de larga historia

Por Miriam Walter
La estación de La Rinconada, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la estación de tren, el centro neurálgico de La Rinconada

Pará, pará, falto yo: Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados
Video

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

Victoria de River y manito a San Martín
Torneo Clausura

Victoria de River y manito a San Martín

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: Estoy en mi casa disfrutando mi familia
Video

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia"