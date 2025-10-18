Belgrano dio el golpe y derrotó a Boca por el Torneo Clausura

En una velada que contó con una serie de emotivos homenajes a Miguel Ángel Russo al ser el primer partido del Xeneize tras su fallecimiento, Boca cayó 2-1 a manos de Belgrano en La Bombonera, un partidazo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 entre dos animadores de la Zona A.

Tras un primer tiempo donde todas las miradas se las llevó la durísima patada de Lautaro Blanco, en el inicio de la etapa complementaria el Pirata sacó provecho de penal a instancias del VAR que Lucas Passerini cambió por la apertura del marcador. Una distancia que logró estirar minutos más tarde con el gol en contra de Leandro Paredes.

El descuento de Exequiel Zeballos no le alcanzó al Club de la Ribera, que perdió la oportunidad de treparse a la cima del grupo y podría llegar a terminar la fecha fuera de la zona de Playoffs. En desarrollo...

Compartí esta nota en redes sociales:







