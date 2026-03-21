Duro traspié de Urquiza en Córdoba: cayó con claridad ante Matienzo en su primera salida

Urquiza sufrió una dura derrota en su segunda presentación en la Conferencia Centro A de la Liga Federal. En su primera salida fuera de San Juan, cayó por 96-52 ante Matienzo en Córdoba, en un partido disputado la noche del viernes y que dejó en evidencia las dificultades del equipo para sostener el ritmo de juego.

El arranque fue cuesta arriba para el conjunto dirigido por Sergio Cabañas. Las pérdidas en ataque condicionaron los primeros minutos y el local no perdonó: con Maidana como referencia y una alta efectividad desde el perímetro, Matienzo se quedó con el primer cuarto por 25-13.

En el segundo parcial, Urquiza mostró una leve reacción. Mejoró en defensa, encontró algo más de dinámica con el ingreso de Amorós y Fabricio Cabañas, y logró generar situaciones más claras. Sin embargo, la solidez del local volvió a marcar diferencias y, tras alcanzar una máxima de 21 puntos, se fue al descanso arriba por 47-28.

El tercer cuarto terminó de quebrar el partido. Matienzo sostuvo su intensidad, con buenos aportes de Abba y Giorgetti, además de la eficacia desde el perímetro de Aragón y Salteño. Urquiza, pese a algunos intentos de Agüero y el aporte constante de Amorós, no logró contener el avance rival y el parcial se cerró 76-42.

En el último tramo, el equipo sanjuanino intentó descontar, pero nunca encontró respuestas para revertir el desarrollo. El local administró la ventaja con autoridad hasta sellar el 96-52 final.

Lautaro Salteño fue el goleador del encuentro con 20 puntos, mientras que Pedro Amorós se destacó en Urquiza con 14 unidades.

Con este resultado, Urquiza completó su primera presentación como visitante en la competencia, mientras que Matienzo sumó su tercera victoria consecutiva en la Conferencia Centro A. El próximo compromiso será este domingo 22, cuando Las Panteras visiten a El Ceibo desde las 20, en busca de una rápida recuperación.