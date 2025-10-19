El emotivo mensaje de Marcelo Orrego por el Día de la Madre: "Por las que están y por las que llevamos en el corazón"

En el marco del Día de la Madre , el Gobernador Marcelo Orrego , compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde rindió homenaje a las madres sanjuaninas desde dos lugares profundamente personales: su propia mamá, ya fallecida, y su esposa Eli, madre de sus hijos.

Salió a la luz ¿Bomba en River?: el escándalo que protagoniza Germán Pezzella por una doble vida que habría terminado en su separación

“La primera foto es mi mamá. Ya no la tengo conmigo, pero la siento en cada recuerdo y en cada valor que me enseñó. Su amor y su esfuerzo fueron el punto de partida de todo lo que soy. No hay día que no la recuerde con gratitud”, escribió el mandatario provincial, acompañando sus palabras con una imagen familiar.

En el mismo posteo, Orrego también destacó la figura de su esposa Eli: “Con ella aprendí que criar es un acto de equipo, de paciencia, de entregar todo el amor posible. La admiro por su entrega, su ternura y esa complicidad única que solo una mamá tiene con sus hijos, esa conexión que no hace falta explicar… se siente”.

El gobernador cerró su mensaje con una dedicatoria especial para todas las madres de la provincia: "Gracias por ser sostén, guía y abrazo. Por las que están y por las que llevamos para siempre en el corazón".

El mensaje que compartió en redes sociales: