Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Un violento intento de robo se registró en la mañana de este viernes en el departamento Capital , cuando un hombre de 76 años fue abordado por dos mujeres que fingieron necesitar ayuda para luego atacarlo y robarle dinero.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle General Acha , donde el hombre se encontraba regando el frente de su casa . En ese momento, las dos mujeres se acercaron y, bajo el pretexto de pedirle un poco de agua, aprovecharon la distracción para tomarlo por el cuello y sustraerle alrededor de 6 mil pesos en efectivo que llevaba en uno de sus bolsillos.

Tras el ataque, las sospechosas huyeron del lugar, pero la víctima alcanzó a dar aviso a la Policía, que montó un operativo en la zona. Minutos más tarde, efectivos de la fuerza lograron localizar y detener a las dos mujeres en las inmediaciones del barrio Costa Canal 1.

Las detenidas fueron identificadas como Evelin Heredia y Maricoleta Nadia Marcoleta, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del doctor Carrizo, se dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia y la imputación por el delito de robo. Ambas mujeres permanecen detenidas mientras avanza la investigación judicial.