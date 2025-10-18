sábado 18 de octubre 2025

En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Las ladronas se hicieron pasar por vecinas que pedían agua y terminaron reduciendo al jubilado para quitarle el dinero que llevaba en el bolsillo. Fueron detenidas tras una persecución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento intento de robo se registró en la mañana de este viernes en el departamento Capital, cuando un hombre de 76 años fue abordado por dos mujeres que fingieron necesitar ayuda para luego atacarlo y robarle dinero.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle General Acha, donde el hombre se encontraba regando el frente de su casa. En ese momento, las dos mujeres se acercaron y, bajo el pretexto de pedirle un poco de agua, aprovecharon la distracción para tomarlo por el cuello y sustraerle alrededor de 6 mil pesos en efectivo que llevaba en uno de sus bolsillos.

Tras el ataque, las sospechosas huyeron del lugar, pero la víctima alcanzó a dar aviso a la Policía, que montó un operativo en la zona. Minutos más tarde, efectivos de la fuerza lograron localizar y detener a las dos mujeres en las inmediaciones del barrio Costa Canal 1.

Las detenidas fueron identificadas como Evelin Heredia y Maricoleta Nadia Marcoleta, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del doctor Carrizo, se dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia y la imputación por el delito de robo. Ambas mujeres permanecen detenidas mientras avanza la investigación judicial.

