El más honesto: compró un tele, se dio cuenta de que era robado y lo llevó él mismo a la comisaría

Un llamativo episodio se registró en la zona del barrio Pie de Palo , donde un televisor robado fue recuperado gracias a la colaboración de un comprador que, sin saberlo, había adquirido el artefacto de manera irregular.

El caso comenzó cuando el propietario original del televisor TCL de 42 pulgadas realizó una denuncia tras haber sido víctima de un robo. Sin quedarse de brazos cruzados, el damnificado inició su propia investigación y consiguió rastrear el paradero del equipo, valuado en más de $82.000. Con esos datos en mano, alertó a las autoridades para que pudieran intervenir.

Efectivos de la Comisaría 37ª se dirigieron al domicilio señalado y se entrevistaron con el nuevo poseedor del televisor. El hombre explicó que lo había comprado de buena fe por una suma inferior a la del mercado, sin sospechar que se trataba de un bien sustraído.

Al conocer la situación y ante la presencia policial, el comprador decidió entregar voluntariamente el aparato, colaborando con la investigación.

Una vez recuperado, se labraron las actas correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de turno. Posteriormente, el damnificado fue convocado para reconocer y recuperar su propiedad, cerrando así el episodio.