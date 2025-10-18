Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

Eran cerca de las 20:30 del viernes cuando los vecinos de Villa San Patricio, en Chimbas, escucharon el sonido seco de varios disparos . En cuestión de segundos, los vecinos salieron alarmados y encontraron a un joven tendido en la vereda. Poco después, se confirmó lo peor: había muerto. Se trataba de Matías Díaz , un sanjuanino de 26 años, que vivía a pocas cuadras, precisamente en el barrio San Francisco

Según la reconstrucción realizada por la Unidad Fiscal y personal de Brigada de Investigaciones , el ataque ocurrió sobre calle Formosa , cuando Díaz se encontraba en la vereda norte, frente a una vivienda ubicada entre los números 1149 y 1175. Testigos relataron que, minutos antes, escucharon entre tres y cuatro detonaciones de arma de fuego. Los disparos provinieron de un hombre que circulaba en moto , quien habría pasado por la calle en dirección de Oeste a Este y, al llegar a la altura donde estaba la víctima, abrió fuego sin mediar palabra .

Dos de los proyectiles impactaron directamente en el cuerpo de Díaz. Uno lo alcanzó en el muslo derecho y otro en la zona de la axila, lesiones que resultaron fatales. Un tercer disparo dio contra la pared de una vivienda y los peritos hallaron allí un proyectil deformado.

En el lugar trabajaron Criminalística y la médica legista, quien constató las heridas y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente. En un principio, el joven no tenía documentación consigo, por lo que fueron sus familiares quienes debieron presentarse para su identificación.

Mientras tanto, la investigación avanza con entrevistas a vecinos y el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas, en busca de pistas que permitan identificar al agresor, quien sigue prófugo.