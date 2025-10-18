sábado 18 de octubre 2025

Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Este viernes le imputaron otras siete estafas cometidas contra mujeres mayores. Lo acusan de ganarse su confianza con promesas de préstamos y luego vaciar sus cuentas y endeudarlas con préstamos. El juez prorrogó su prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.

Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.

El caso del llamado “Estafador de ancianas” sumó este viernes un nuevo capítulo. La fiscalía amplió el objeto de investigación y acumuló siete nuevas denuncias contra Juan Almonacid por los presuntos engaños a jubiladas y pensionadas con el fin de vaciarles las cuentas u obtener préstamos a nombre de ellas. El juez de la causa prorrogó la prisión preventiva y deberá permanecer en el penal de Chimbas hasta febrero.

Eso fue lo que se dispuso este viernes en la audiencia solicitada por el fiscal Eduardo Gallastegui y el ayudante fiscal Nicolás Zapata, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Hasta el miércoles a Juan Antonio Almonacid, detenido el 18 de septiembre último, se le atribuía formalmente una sola maniobra de estafa, pero ahora los representantes del Ministerio Público ampliaron la imputación por un total de ocho hechos por los cuales se lo investiga.

image
La causa es investigada por el fiscal Eduardo Gallastegui, el ayudante fiscal Nicolás Zapata y un colaborador de apellido Yanzón, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La causa es investigada por el fiscal Eduardo Gallastegui, el ayudante fiscal Nicolás Zapata y un colaborador de apellido Yanzón, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Almonacid se presentaba como supuesto dueño o representante de la firma Crédito Aconcagua, una empresa ficticia que ofrecía préstamos a jubilados y pensionados. Bajo esa identidad falsa tomaba contacto con mujeres mayores en la puerta de una sucursal bancaria del centro sanjuanino y luego las visitaba en sus domicilios para ganarse su confianza.

Según expuso el fiscal Gallastegui, todas las denunciantes relataron un mismo modus operandi. Almonacid se presentaba en sus casas y les prometía gestionar préstamos personales con bajos intereses. Para ello les pedía que desinstalaran la aplicación del Banco Nación (BNA+) de sus teléfonos “para no interferir con el proceso crediticio”. Mientras tanto el acusado accedía a sus cuentas y realizaba movimientos irregulares, transferencias y retiros.

image
El juez de garantías Mariano Carrera.

El juez de garantías Mariano Carrera.

Cuando las víctimas volvían a ingresar a sus cuentas ya era tarde. Descubrían que los saldos habían desaparecido y en otros casos se encontraban con préstamos tomados a su nombre. Los investigadores calculan que el perjuicio económico total asciende a unos 5 millones de pesos.

Los hechos denunciados se repiten en distintos puntos del Gran San Juan, principalmente en Chimbas, Villa Paula y Villa Unión, y todas las damnificadas son mujeres jubiladas o pensionadas que habrían confiado en las promesas de ayuda financiera de Almonacid.

El juez Mariano Carrera aceptó el pedido de la fiscalía y renovó la prisión preventiva por cuatro meses, por lo que Almonacid permanecerá detenido en el penal de Chimbas hasta el 17 de febrero de 2026.

Durante la audiencia también se reveló un nuevo episodio que refuerza la gravedad del caso. El fiscal Gallastegui informó que uno de los hijos de Almonacid se presentó en la casa de una de las damnificadas y le pidió que se quedara tranquila asegurándole que “todo era mentira”. Este contacto fue interpretado por la fiscalía como un intento de disuadirla de continuar con la acción penal, motivo por el cual también se consideró relevante mantener la medida de coerción sobre el imputado.

