viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Allanamiento

Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa

El sujeto estaba siendo buscado por un hecho ocurrido el 8 de octubre y, en su domicilio de Rawson, las autoridades dieron con algo más grande, por lo que el detenido quedó complicado con varias causas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
a7e74dc2-1057-4beb-807f-263cf9991c54
1
7a759eca-a8d1-433a-995a-c9e9c4784c89
e587b468-d09c-4ad8-b4b8-ea42541a1622

En el marco de una investigación por un hecho de hurto, personal de la UFI Delitos contra la Propiedad detuvo este jueves a Marcelo Alejandro Yacante, alias “Pimiento”, un sujeto con amplios antecedentes delictivos. Durante el allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores hallaron una importante cantidad de marihuana y varias plantas de cannabis, lo que derivó en la intervención de las autoridades competentes en materia de drogas.

Lee además
conmocion en chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataria de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Proyectada s/n, entre Magallanes y Zapiola, en Rawson, en el marco del Legajo Fiscal MPF-SJ-28243-2025, caratulado “C/ Yacante, Marcelo Alejandro alias ‘Pimiento’ s/ Hurto (art. 162 del C.P.A.)”. La investigación fue dirigida por el fiscal Juan Manuel Gálvez, con la colaboración del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares fiscales Claudia Vila y Pamela Pereyra.

e587b468-d09c-4ad8-b4b8-ea42541a1622

Según consta en el expediente, Yacante es sospechado de haber ingresado, durante la madrugada del 8 de octubre, a una vivienda ubicada en calle Recabarren, en la Villa 11 de Noviembre, también en Rawson. Sin ejercer violencia ni forzar aberturas, el individuo habría sustraído un teléfono celular marca Alcatel.

Durante la investigación, la Brigada de Delitos contra la Propiedad logró reunir elementos que vincularían al sujeto con el hecho, por lo que el fiscal ordenó el allanamiento de su vivienda. Allí, además de otros elementos de interés para la causa, los efectivos hallaron una considerable cantidad de sustancia vegetal compatible con marihuana y varias plantas de cannabis en etapa de crecimiento.

1

Yacante posee antecedentes condenatorios: el 11 de agosto de 2019 fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por robo agravado por el uso de armas, y el 18 de octubre de 2024 recibió una nueva condena de un mes de prisión por lesiones leves.

Tras el operativo, el sospechoso quedó detenido a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que el material estupefaciente fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal, que podría iniciar una investigación paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.

Seguí leyendo

Encontraron a una mujer intensamente buscada en San Juan, tras casi dos semanas desaparecida

Imputaron por daños y amenaza al cantante Juan Cruz Rufino, pero recuperó la libertad

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre el hombre que estaba prófugo, previo a la detención

El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

Fuerte cruce entre el Ministerio Público Fiscal y Fiscalía de Estado en una audiencia por amenaza de bomba

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Imputan al conductor que atropelló y mató a un joven motociclista en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dictan prision preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de emir barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Te Puede Interesar

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada
Justicia

Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Cuatro opciones de películas sobre madres, para ver este fin de semana. video
Tiempo para Ver

Cuatro excelentes películas de distintos géneros en las que las madres son protagonistas

Atrapan a Pimiento por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa
Allanamiento

Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa