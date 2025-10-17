Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa

En el marco de una investigación por un hecho de hurto, personal de la UFI Delitos contra la Propiedad detuvo este jueves a Marcelo Alejandro Yacante , alias “Pimiento”, un sujeto con amplios antecedentes delictivos. Durante el allanamiento realizado en su domicilio, los investigadores hallaron una importante cantidad de marihuana y varias plantas de cannabis , lo que derivó en la intervención de las autoridades competentes en materia de drogas.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Proyectada s/n, entre Magallanes y Zapiola, en Rawson , en el marco del Legajo Fiscal MPF-SJ-28243-2025 , caratulado “C/ Yacante, Marcelo Alejandro alias ‘Pimiento’ s/ Hurto (art. 162 del C.P.A.)”. La investigación fue dirigida por el fiscal Juan Manuel Gálvez , con la colaboración del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares fiscales Claudia Vila y Pamela Pereyra .

Según consta en el expediente, Yacante es sospechado de haber ingresado, durante la madrugada del 8 de octubre, a una vivienda ubicada en calle Recabarren, en la Villa 11 de Noviembre, también en Rawson. Sin ejercer violencia ni forzar aberturas, el individuo habría sustraído un teléfono celular marca Alcatel.

Durante la investigación, la Brigada de Delitos contra la Propiedad logró reunir elementos que vincularían al sujeto con el hecho, por lo que el fiscal ordenó el allanamiento de su vivienda. Allí, además de otros elementos de interés para la causa, los efectivos hallaron una considerable cantidad de sustancia vegetal compatible con marihuana y varias plantas de cannabis en etapa de crecimiento.

Yacante posee antecedentes condenatorios: el 11 de agosto de 2019 fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva por robo agravado por el uso de armas, y el 18 de octubre de 2024 recibió una nueva condena de un mes de prisión por lesiones leves.

Tras el operativo, el sospechoso quedó detenido a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que el material estupefaciente fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal, que podría iniciar una investigación paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.